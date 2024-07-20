Урок для Лукашенко. ТОП-5 диктаторов, правивших более 30 лет и окончивших плохо

Рассказываем, какая судьба ожидала тиранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 лет назад впервые официально стал лидером своей страны. Политик начинал как демократический президент и борец с коррупцией. Однако прошло 30 лет, а коррупция только преуспевает, царит авторитаризм с элементами шоу. Недовольные обычно оказываются в отделении милиции.

При репрессиях против оппозиции, фальсификацию выборов Лукашенко оказался под санкциями ЕС и США. Но Лукашенко успешно держится за кресло, что удавалось не всем его коллегам-диктаторам. Он руководит на 6 лет больше Саддама Хусейна (правил Ираком 24 года) и румына Николае Чаушеску (тот тоже продержался 24 года).

Однако у Лукашенко еще есть "перспективы", если посмотреть на судьбу Муаммара Каддафи, правившего своей страной 42 года. Ливийского диктатора разорвали повстанцы, мстившие за подавление восстаний. Попытки протестов в Беларуси время от времени проходят, последние были в 2020 году.

Учитывая эту круглую дату правления Лукашенко, "Телеграф" собрал истории пяти диктаторов, которые правили более тридцати лет и плохо закончили.

Муаммар Каддафи

Муаммар Каддафи

Сколько лет правил страной: 42 (1969-2011)

Как закончил: его казнили три часа, а затем выставили труп на осмотр.

Ливийский диктатор Муаммар Каддафи в начале своего правления занимался социальными проблемами, медициной и развитием своей страны. Однако через некоторое время ему "сносит крышу". Боевики RAF и IRA проходили обучение в Ливии. Громкие теракты, за которыми тянулся ливийский след, стали причиной бомбардировки страны в 1986 году и введения санкций в 1990-м.

Каддафи обвиняли в пытках политических оппонентов. А во время подавления восстаний в 2011 году погибали сотни людей. Под предлогом защиты мирного населения в конфликт вмешивается НАТО. Во время одного из авианалетов автоколонна Каддафи попадает под удар.

Повстанцы схватили Каддафи раненым и устроили над ним расправу, над ним издевались три часа: сыпали соль и песок в раны, живым таскали машиной по городу. Затем мертвого выставили на показ в промышленном холодильнике.

Альфредо Стресснер

Альфредо Стрессснер

Сколько лет правил страной: 35 (1954-1989)

Как закончил: умер в изгнании в Бразилии в 2006 году.

Военный офицер Альфредо Стресснер пришел к власти в Парагвае в 1954 году в результате переворота. Правил страной как диктатор в течение 35 лет до 1989 года. Его правление характеризовалось жестокими репрессиями, коррупцией и нарушениями прав человека. Угон и жестокость полиции стали характерными чертами его режима

Вашингтон толеровал его правление из-за его антикоммунизма. Стресснер был устранен в феврале 1989 года генералами, опасавшимися, что власть унаследует зависимый от кокаина сын Стресснера. Умер в изгнании в Бразилии в 2006 году.

Мобуту Сесе Секо

Мобуту Сесе Секо

Сколько лет правил страной: 32 (1965-1997)

Как закончил: умер от рака простаты в изгнании.

Африканский диктатор Мобуту Сесе Секо пришел к власти в Конго после популистского левого лидера Патриса Лумумбы. Переименовал бывшую бельгийскую колонию в Заир и запретил христианские имена, европейские костюмы и мини-юбки.

Мобуту руководил страной около четырех десятилетий, несмотря на злоупотребления, коррупцию и нарушения прав человека. Смог все это время получать помощь США.

Для того чтобы свергнуть Мобуту в 1997 году, понадобились гражданские конфликты и победа армий, верных Лорану Кабили. Вскоре после этого он умер от рака простаты в изгнании в Марокко.

Идрис Деби

Идрис Деби

Сколько лет правил страной: 31 (1990-2021 гг.)

Как закончил: умер от ранений на поле боя с повстанцами.

Идрис Деби получил власть в Чаде в результате госпереворота в 1990 году, свергнув диктатора Гиссена Габре (который сам пришел к власти из-за восстания).

Идрис обещал демократические реформы, однако создал очередной авторитарный режим. Был убит вскоре после победы в президентских выборах. Зная о результатах, Деби отбыл на передовую, поскольку 11 апреля силы повстанческой коалиции FACT вошли в Чад из Ливии, вероятно, с целью его свержения. Погиб в боях с повстанцами.

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

Сколько лет было у власти: 30 (1922-1953 г.)

Как закончил: умер в кабинете, ему никто не помог, потому что охрана боялась даже стучать в дверь.

Иосиф Сталин был кровавым диктатором, устроившим несколько геноцидов, массовые расстрелы, депортации, репрессии. Политические убийства коснулись даже ближайшего окружения.

Учитывая, что он был крайне неприятным лицом, в самый критический момент Сталин остался без помощи. Целый день Сталин не выходил из комнаты, что заставило охранников беспокоиться. Но заглянуть в спальню вождя не решались.

Повод зайти в комнату вождя нашелся около десяти вечера — привезли деловую почту, а ее нужно было передать лично в руки. Один из охранников вошел в комнату и нашел Сталина на полу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская объяснила смысл угроз Лукашенко. Диктатор Александр Лукашенко, недавно размышлявший о нападении на страны НАТО, на самом деле этого не планирует, потому что он не самостоятельный политик.