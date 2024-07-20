Укр

Урок для Лукашенко. ТОП-5 диктаторов, правивших более 30 лет и окончивших плохо

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа"

Рассказываем, какая судьба ожидала тиранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 лет назад впервые официально стал лидером своей страны. Политик начинал как демократический президент и борец с коррупцией. Однако прошло 30 лет, а коррупция только преуспевает, царит авторитаризм с элементами шоу. Недовольные обычно оказываются в отделении милиции.

При репрессиях против оппозиции, фальсификацию выборов Лукашенко оказался под санкциями ЕС и США. Но Лукашенко успешно держится за кресло, что удавалось не всем его коллегам-диктаторам. Он руководит на 6 лет больше Саддама Хусейна (правил Ираком 24 года) и румына Николае Чаушеску (тот тоже продержался 24 года).

Однако у Лукашенко еще есть "перспективы", если посмотреть на судьбу Муаммара Каддафи, правившего своей страной 42 года. Ливийского диктатора разорвали повстанцы, мстившие за подавление восстаний. Попытки протестов в Беларуси время от времени проходят, последние были в 2020 году.

Учитывая эту круглую дату правления Лукашенко, "Телеграф" собрал истории пяти диктаторов, которые правили более тридцати лет и плохо закончили.

Муаммар Каддафи

Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи

Сколько лет правил страной: 42 (1969-2011)

Как закончил: его казнили три часа, а затем выставили труп на осмотр.

Ливийский диктатор Муаммар Каддафи в начале своего правления занимался социальными проблемами, медициной и развитием своей страны. Однако через некоторое время ему "сносит крышу". Боевики RAF и IRA проходили обучение в Ливии. Громкие теракты, за которыми тянулся ливийский след, стали причиной бомбардировки страны в 1986 году и введения санкций в 1990-м.

Каддафи обвиняли в пытках политических оппонентов. А во время подавления восстаний в 2011 году погибали сотни людей. Под предлогом защиты мирного населения в конфликт вмешивается НАТО. Во время одного из авианалетов автоколонна Каддафи попадает под удар.

Повстанцы схватили Каддафи раненым и устроили над ним расправу, над ним издевались три часа: сыпали соль и песок в раны, живым таскали машиной по городу. Затем мертвого выставили на показ в промышленном холодильнике.

Альфредо Стресснер

Альфредо Стрессснер
Альфредо Стрессснер

Сколько лет правил страной: 35 (1954-1989)

Как закончил: умер в изгнании в Бразилии в 2006 году.

Военный офицер Альфредо Стресснер пришел к власти в Парагвае в 1954 году в результате переворота. Правил страной как диктатор в течение 35 лет до 1989 года. Его правление характеризовалось жестокими репрессиями, коррупцией и нарушениями прав человека. Угон и жестокость полиции стали характерными чертами его режима

Вашингтон толеровал его правление из-за его антикоммунизма. Стресснер был устранен в феврале 1989 года генералами, опасавшимися, что власть унаследует зависимый от кокаина сын Стресснера. Умер в изгнании в Бразилии в 2006 году.

Мобуту Сесе Секо

Мобуту Сесе Секо
Мобуту Сесе Секо

Сколько лет правил страной: 32 (1965-1997)

Как закончил: умер от рака простаты в изгнании.

Африканский диктатор Мобуту Сесе Секо пришел к власти в Конго после популистского левого лидера Патриса Лумумбы. Переименовал бывшую бельгийскую колонию в Заир и запретил христианские имена, европейские костюмы и мини-юбки.

Мобуту руководил страной около четырех десятилетий, несмотря на злоупотребления, коррупцию и нарушения прав человека. Смог все это время получать помощь США.

Для того чтобы свергнуть Мобуту в 1997 году, понадобились гражданские конфликты и победа армий, верных Лорану Кабили. Вскоре после этого он умер от рака простаты в изгнании в Марокко.

Идрис Деби

Идрис Деби
Идрис Деби

Сколько лет правил страной: 31 (1990-2021 гг.)

Как закончил: умер от ранений на поле боя с повстанцами.

Идрис Деби получил власть в Чаде в результате госпереворота в 1990 году, свергнув диктатора Гиссена Габре (который сам пришел к власти из-за восстания).

Идрис обещал демократические реформы, однако создал очередной авторитарный режим. Был убит вскоре после победы в президентских выборах. Зная о результатах, Деби отбыл на передовую, поскольку 11 апреля силы повстанческой коалиции FACT вошли в Чад из Ливии, вероятно, с целью его свержения. Погиб в боях с повстанцами.

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин
Иосиф Сталин

Сколько лет было у власти: 30 (1922-1953 г.)

Как закончил: умер в кабинете, ему никто не помог, потому что охрана боялась даже стучать в дверь.

Иосиф Сталин был кровавым диктатором, устроившим несколько геноцидов, массовые расстрелы, депортации, репрессии. Политические убийства коснулись даже ближайшего окружения.

Учитывая, что он был крайне неприятным лицом, в самый критический момент Сталин остался без помощи. Целый день Сталин не выходил из комнаты, что заставило охранников беспокоиться. Но заглянуть в спальню вождя не решались.

Повод зайти в комнату вождя нашелся около десяти вечера — привезли деловую почту, а ее нужно было передать лично в руки. Один из охранников вошел в комнату и нашел Сталина на полу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская объяснила смысл угроз Лукашенко. Диктатор Александр Лукашенко, недавно размышлявший о нападении на страны НАТО, на самом деле этого не планирует, потому что он не самостоятельный политик.

Теги:
#Беларусь #Александр Лукашенко #Диктаторы #Иосиф Сталин