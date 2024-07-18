"Казки для простачків": Тихановська пояснила сенс загроз Лукашенка

Згадала вона і карти з чотирма позиціями, які так розсмішили українців у 2022 році

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який нещодавно розмірковував про напад на країни НАТО, насправді не планує цього, бо він не самостійний політик. Він залежить від рішень Росії та Китаю.

Про це лідерка демократичних сил Світлана Тихановська розповіла "Телеграфу". Заява Лукашенко є лише "казками для простачків", впевнена політикиня. Деталі читайте в матеріалі під назвою "Лукашенко без Путіна не протримається і кілька днів. Але зараз вони залежать від іншої країни", — Світлана Тихановська".

"Лукашенко не може нічого, бо йому потрібне схвалення. Він не самостійний політик. Його підтримує Путін, і їх обох підтримує Китай на даний момент", ― сказала Тихановська.

Заяви Лукашенка вже ніхто не сприймає серйозно. А його показові виступи з картами та міркуванням про напади є лише "наративами для простачків".

"Тому ось це сидіння біля карти "Я вам покажу чотири точки, звідки готувався напад", і "Навколо всі вороги, всі хочуть на нас напасти" — це наративи для простачків. Ніхто це вже серйозно не сприймає", ― впевнена політикиня.

Проте це не означає, що на цю ситуацію варто закрити очі. Тихановська вказує на небезпечний момент.

"Чому це погано? Бо ти не знаєш, де він хоча б розуміє, про що говорить, а де просто вперше карту побачив і намагається вгадати, де Польща. Але ми повинні усвідомлювати: все, що він робить, його руками роблять його старші брати", ― підкреслила вона.

Для довідки: Світлана Тихановська ― кандидатка в президенти Білорусі, яка вимушена була з дітьми виїхати в Європу. Вона балотувалась замість свого чоловіка Сергія Тихановського. Його затримали напередодні президентських виборів у 2020 році.

Зазначимо, що у 2020 році Тихановська стверджувала, що набрала від 60 до 70% голосів. Проте ЦВК оголосило переможцем Олександра Лукашенка. Після цього у Мінську та інших містах почались протести з великою кількістю затриманих. Сейм Литви визнає справжнім президентом Білорусі саме Тихановську.

Її чоловік Сергій Тихановський у грудні 2021 року був засуджений до 18 років позбавлення волі. Міжнародна організація Amnesty International визнала його "в’язнем сумління".

Раніше "Телеграф" писав, коли Путін та Лукашенко наважаться натиснути ядерну кнопку. Прогнозом поділилась Тихановська.