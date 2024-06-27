Чотири країни ЄС хочуть збудувати лінію оборони від Лукашенка: скільки це буде коштувати

Масштаб і вартість цих спільних зусиль потребують цілеспрямованих дій ЄС щодо фінансової та політичної підтримки

Естонія, Латвія, Литва та Польща закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордонів із Білоруссю та Росією. Тим самим, країни хочуть захистити себе від можливої загрози з боку РФ.

За словами лідера країн, проєкт, спрямований на захист блоку з 27 країн і населенням приблизно в 450 млн осіб, потребуватиме фінансової підтримки всіх членів ЄС. Про це йдеться у листі до глави Європейського Союзу, пише Reuters.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією та Білоруссю відповідатиме гострій та невідкладній потребі убезпечитися від військових та гібридних загроз", - йдеться у листі.

Згідно з текстом листа, під гібридними атаками мається на увазі поєднання військових та невійськових, прихованих та відкритих засобів, зокрема, дезінформації, кібератак, економічного тиску та створення міграційних криз на кордонах.

"Масштаб і вартість цих спільних зусиль потребують цілеспрямованих дій ЄС щодо фінансової та політичної підтримки", — написано в листі.

За розрахунками деяких дипломатів ЄС, ціна будівництва такої оборонної лінії — приблизно 2,5 мільярда євро.

Заклик про будівництво лінії оборони виник після ініціативи Греції та Польщі створити спільну систему протиповітряної оборони ЄС на зразок ізраїльського "Залізного бані". Як зазначається в тексті листа, планування та саме будівництво лінії оборони має здійснюватися у координації з НАТО та щодо вимог Альянсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2024 року Польща почала зміцнювати кордон з Білоруссю. За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції.