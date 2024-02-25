"Нічого нового поки що сказати не можу": Лукашенко розповів, чи збирається знову йти в президенти

До президентських виборів у Білорусі залишився ще рік

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір піти на наступні "президентські вибори" у країні. Вони мають відбутися у 2025 році.

Про це він заявив після голосування на виборах депутатів Палати представників та місцевих рад депутатів. Лукашенко зазначив, що "залишати президентську посаду в такий непростий і невизначений період буде рівнозначно зраді".

"Піду, піду, піду. Передайте їм (тим, що виїхали з Білорусі. — Ред.), що піду! І чим складніше буде обстановка, чим активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас у тому числі (для мене, повірте, це дуже важливо — жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним йшли в бій), чим вони будуть більше напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Ви не хвилюйтеся, ми зробимо так, як це треба для Білорусі", — заявив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можна сприймати ці слова як однозначну заяву і чи розпочався вже новий "електоральний цикл", Лукашенко наголосив: "Про те, що це електоральний цикл і що нас качатиме до президентських виборів і вони будуть апогеєм усього, я вже багато говорив. Це і є цикл. Офіційно чи не офіційно — яке питання, таке й відповідь. Я відповів так, як запитали мене. Якщо треба конкретизувати, то я абсолютно серйозно і щиро скажу: нічого нового поки що сказати не можу".

"Попереду ще рік до президентських виборів. Багато що може змінитися. Звичайно, я і всі ми, суспільство, реагуватимемо на те, які зміни відбуватимуться в нашому суспільстві та в якій ситуації ми підійдемо через рік до голосування… Щоб, навіть якщо нинішній президент не піде на вибори, ви запам’ятали. А останнє все запам’ятовується. Тому цей рік буде дуже активним, і я на це налаштовую суспільство і всю вертикаль влади, яка чесно та сумлінно працювала і працюватиме до виборів", — зазначив він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що прикордонники його країни нібито 2-3 рази на тиждень затримують "українських диверсантів на кордоні". Щобільше, там нібито було проведено контртерористичну операцію.