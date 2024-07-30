Венесуелу охопили масштабні протести після виборів: Мадуро вже пообіцяв усім "суворе покарання"

Окрім внутрішніх протестів, проблеми й зовні – низка країн не визнала результати виборів

У Венесуелі десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці, щоб протестувати проти чергової "перемоги" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на виборах. Люди звинувачують Мадуро, який пішов на третій термін, у спробі вкрасти вибори; результати "волевиявлення" також не визнала велика кількість латиноамериканських країн.

Про це повідомляє Associated Press. За даними агентства, після того, як підконтрольна диктатору Національна виборча рада оголосила про його "перемогу", на вулиці Каракаса та інших міст вийшли розлючені протестувальники.

Спочатку протести були досить мирними, проте мадуріанські силовики атакували мітингуючих. Десятки силовиків у важкому спорядженні напали на ходу та почали бійку, застосувавши кийки та сльозогінний газ. У відповідь протестувальники почали закидувати поліцію камінням та іншими предметами. Мадуро вже заявив, що в країні буцімто знову намагаються здійснити "переворот".

"Знову намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру… Ми вже знаємо цей фільм, і цього разу не буде жодної слабкості. Закон Венесуели буде поважатися", – заявив диктатор.

Опозиція поки що не коментувала ситуацію. Лідери опозиції планували провести конференцію ввечері 29 липня, але відклали її через масові протести. Також відкладена офіційна публікація детальних підрахунків голосів на виборах.

Результати виборів у Венесуелі не визнали також більшість сусідів країни – Аргентина, Чилі, Перу, Коста-Ріка, Панама, Домінікана та Уругвай. У відповідь Мадуро наказав відкликати з усіх цих країн послів.

В США також заявили, що "серйозно стурбовані" результатами виборів у Венесуелі. Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що результати виборів не відображають волю та реальне голосування венесуельського народу.

"Ми бачили оголошення Венесуельської виборчої комісії зовсім недавно. Ми маємо серйозні побоювання, що оголошений результат не відображає волю або голосу венесуельського народу… Міжнародне співтовариство дуже уважно за цим стежить і реагує відповідним чином", – заявив він.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, які відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін поспіль. На виборах Мадуро нібито набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.