Ніколи такого не було і от знову: хусити підбили танкер з російською нафтою

Корабель зміг відновити керування та рух, постраждалих серед екіпажу зафіксовано не було

Проіранське єменське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) 18 травня підбило протикорабельною ракетою нафтовий танкер "Wind". Танкер, який належав грецькій компанії, йшов під панамським прапором до Китаю з вантажем російської нафти.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних Сил США. Зазначається, що ракета влучила у танкер, що призвело до втрати руху та пошкодження рульового керування.

На сигнал лиха, який відправив танкер, відреагував корабель коаліції, але допомога не знадобилася. Корабель зміг відновити керування та рух, постраждалих серед екіпажу зафіксовано не було.

"Ця триваюча зловмисна та безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", – сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, ситуація з нападами торкнулася не лише морського транспорту. Так, на початку березня в Червоному морі хтось перерізав кабелі глобального інтернету, що призвело до масштабного збою в роботі мережі по всьому світу. Західна коаліція та хусити обмінялися після цього звинуваченнями в тому, хто стоїть за цим актом саботажу.