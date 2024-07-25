Гарріс офіційно оголосила, що йде на вибори президента США: з'явилося її перше передвиборче відео

Демократи ще мають затвердити кандидата

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка заручилася підтримкою серед демократів, офіційно оголосила про намір балотуватися на пост президента. Проте затвердити її кандидатуру мають делегати з'їзду Демократичної партії.

У соцмережі X Гарріс оприлюднила перше відео своєї передвиборчої кампанії. "Мене звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", — зазначила вона у підписі під цим відео.

Варто зазначити, що у ньому Гарріс критикує свого опонента Дональда Трампа. Також у відео використовується його фото.

"На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу, страху, ненависті. Але ми обираємо щось інше, ми обираємо свободу", — йдеться у передвиборчому відео.

Як відомо, Національний демократичний комітет США ухвалив регламент, згідно з яким Гарріс зможе офіційно стати кандидаткою у президенти від демократів до 7 серпня. Зокрема, регламент передбачає, що претенденти на номінацію кандидата на посаду президента до вечора 28 липня мають офіційно заявити про свої наміри та до 30 липня надати підписи щонайменше 300 делегатів з'їзду.

Голосування відбуватиметься в період із 1 до 7 серпня за допомогою електронних бюлетенів, які будуть надіслані делегатам з'їзду. Таким чином з'їзд Демократичної партії, проведення якого заплановано на 19-22 серпня в Чикаго, може стати лише церемоніальним заходом.

Раніше "Телеграф" писав, що кандидатура Гарріс отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джо Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.