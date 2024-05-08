США даремно переживали: удари по російських нафтобазах дали несподіваний результат

У Росії суттєво дорожчає бензин та дизельне паливо

Через удари по російським НПЗ, проти яких виступають у США, світові ціни на нафту почали падати. Щобільше, серйозного ефекту на світовий ринок нафтопродуктів ці атаки не матимуть, як боялися у США.

Про це повідомляє Foreign Affairs. Побоювання офіційних осіб із цього приводу безпідставні.

Видання зазначає, що з жовтня 2023 року Україна завдала щонайменше 20 ударів по російських нафтопереробних заводах. До кінця березня було знищено 14% російських нафтопереробних потужностей. Через це уряду Росії довелося запровадити 6-місячну заборону на експорт бензину. Наразі країна-агресор, яка є однією з найбільших виробників нафти, змушена імпортувати бензин з інших країн. Усередині Росії ціни на паливо для авто (бензин і дизель) суттєво підскочили.

До того ж через атаки на НПЗ у Росії знижується здатність перетворювати свою нафту на корисний продукт. Чим менше підприємств цієї галузі функціонують у РФ, тим більше саме сирої нафти доведеться експортувати країні. А це призведе не до зростання світових цін, а навпаки до їхнього зниження.

"Справді, російські компанії вже почали продавати більше нерафінованої нафти за кордон. Поки вони обмежуються російськими нафтопереробними заводами, атаки навряд чи призведуть до підвищення нафтових цін для західних споживачів", — зазначає Foreign Affairs.

Видання зазначає, що удари по російських НПЗ переслідують ті самі цілі, які поставив Захід, але не зміг досягти санкціями. Йдеться про те, щоб послабити фінансові та логістичні можливості Росії вести війну, при цьому не допустивши більшої шкоди світовій економіці. Вже зараз нафтопереробні потужності РФ втратили до 900 000 барелів на день.

Росія, звичайно, намагається ремонтувати свої НПЗ, але це довгий і дорогий процес. Можливості нафтосховищ Росії обмежені, тому просто так складувати сиру нафту для використання у майбутньому не можна. Країна-агресоркаа має два виходи: збільшити експорт сирої нафти або закрити свердловини та скоротити видобуток. Обидва вони болючі для РФ.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія намагається швидко ремонтувати пошкоджені НПЗ. Кількість потужностей, що простоюють, скоротилася.