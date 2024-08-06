Капітуляція Японії страшною ціною: все про ядерне бомбардування Хіросіми та Нагасакі (фото)

Це стало першим і єдиним в історії людства бойовим застосуванням ядерної зброї

У вівторок, 6 серпня, в Японії вшановують пам'ять жертв атомного бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі. 69 років назад авіація США скинула атомну бомбу на Хіросіму, а через три дні, 9 серпня, — на Нагасакі.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про цю трагедію. Внаслідок бомбардувань загинуло щонайменше 200 тисяч людей.

У 1945 році 6 серпня США скинули на Хіросіму ядерну бомбу "Малюк", а 9 серпня — "Товстун" — на Нагасакі. Від вибухів миттєво загинули 70 тис. мешканців Хіросіми та 60 тис. мешканців Нагасакі. З серпня по грудень 1945 року загальна кількість тих, що померли від ран і хвороб, спричинених радіацією, склала близько пів мільйона осіб в обох містах.

Це стало першим і єдиним в історії людства бойовим застосуванням ядерної зброї.

Що передувало застосуванню ядерної зброї

Завдяки атомному бомбардуванню США намагалися змусити Японську імперію капітулювати у війні. Зауважимо, що у вересні 1944 році штати та Велика Британія домовились застосувати ядерну зброю проти Японії.

Вже наступного року були обрані цілі для удару – чотири міста: Кіото, Хіросіма, Кокуру і Нагасакі. 26 липня уряди США, Великобританії та Китаю підписали Потсдамську декларацію, в якій вимагали беззастережної капітуляції Японії. Атомна бомба в декларації згадана не була. Імператор Японії, Хірохіто, відкинув ультиматум Потсдамської декларації і готував населення до мобілізації.

Після бомбардувань Японія 15 серпня 1945 року капітулювала, що ознаменувало кінець Другої світової війни.

Які бомби скинули на Японію

На Хіросіму скинули бомбу Малюк (Little Boy). Її довжина була 3 м, діаметр — 71 см, вага — 4,4 тонни. Вона містила 64 кг високозбагаченого урану-235. Потужність вибуху склала 15 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Смертельний радіус гамма-випромінення, яке з'явилось після вибуху, становив приблизно 1,3 кілометра і покривав приблизно половину площі вогняної бурі.

Атомна бомба Малюк

За оцінками істориків, 30% людей загинули відразу, вони отримали смертельні дози цього випромінювання, але померли під час вогняної бурі до того, як ураження радіацією стало очевидним. Понад 6 тисяч людей вижили після вибуху і пожежі, але незабаром померли від радіаційних уражень.

Радіоактивне забруднення від вибуху було невелике, оскільки бомба вибухнула на висоті 600 метрів над землею. За такого вибуху продукти ядерного ділення піднімаються у стратосферу, де вони розсіюються і стають частиною глобального навколишнього середовища.

На Нагасакі скинули бомбу Товстун (Fat Man). Довжина — 3,3 м, діаметр — 1,5 м, вага — 4,7 тонни. У цій бомбі було плутонієве ядро масою 6 кг, оточене масивною оболонкою зі збідненого урану-238. Бомба вибухнула на висоті близько 500 м. Потужність вибуху становила 21 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Атомна бомба Товстун

Найсерйознішим довготривалим наслідком вибуху бомби в Нагасакі була лейкемія з ризиком 46% для тих, хто зазнав опромінення внаслідок вибуху. Частина жертв померли від опіків і променевої хвороби.

Чому саме Нагасакі та Хіросіма

6 серпня 1945 року Хіросіма була основною ціллю атомного бомбардування, адже це місто було центром армійських складів, військового порту і місцем розташування генерального штабу військово-морського флоту. Проте були і запасні варіанти — міста Кокура і Нагасакі.

Основною перешкодою для бомбардувань була хмарність. 6 серпня над Хіросімою, Нагасакі і Кокурою пролетіли літаки-розвідники, і безхмарне небо побачили лише над Хіросімою. Саме тому в той же день о 08:51 за місцевим часом США і скинули бомбу.

Під час другого ядерного бомбардування основною ціллю було місто Кокура, а Нагасакі — запасним. Спочатку атака була запланована на 11 серпня, але через невтішний прогноз погоди, її перенесли. Вже 9 серпня кілька обставин змусили США скинути бомбу саме на Нагасакі, зокрема: незначна поломка літака, яку виявили під час польоту, та сильна хмарніть над Кокурою.

Наслідки бомбардувань

За словами істориків, Роберт Оппенгеймер, який створив і успішно випробував ці бомби, як і вся команда "Манхеттенського проєкту" не знали про справжній влив радіації на людину. Японія після бомбардувань так само до кінця не розуміла, яку надзброю використали США.

Проте внаслідок двох ядерних ударів миттєво загинули 70 тис. жителів Хіросіми та 60 тис. жителів Нагасакі. З серпня по грудень 1945 року загальна кількість тих, що померли від ран і хвороб, спричинених радіацією, склала близько пів мільйона осіб в обох містах.

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