Капитуляция Японии страшной ценой: все о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки (фото)

Это стало первым и единственным в истории человечества боевым применением ядерного оружия

Во вторник, 6 августа, в Японии чтят память жертв атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. 69 лет назад авиация США сбросила атомную бомбу на Хиросиму, а три дня спустя, 9 августа, — на Нагасаки.

"Телеграф" собрал все, что известно об этой трагедии. В результате бомбардировок погибли по меньшей мере 200 тысяч человек.

В 1945 году 6 августа США сбросили на Хиросиму ядерную бомбу "Малыш", а 9 августа — "Толстяк" — на Нагасаки. В результате взрывов мгновенно погибли 70 тыс. жителей Хиросимы и 60 тыс. жителей Нагасаки. С августа по декабрь 1945 года общее число умерших от ран и болезней, вызванных радиацией, составило около полумиллиона человек в обоих городах.

Это стало первым и единственным в истории человечества боевым применением ядерного оружия.

Что предшествовало применению ядерного оружия

Благодаря атомной бомбардировке США пытались вынудить Японскую империю капитулировать в войне. Заметим, что в сентябре 1944 штаты и Великобритания договорились применить ядерное оружие против Японии.

Уже в следующем году были выбраны цели для удара – четыре города: Киото, Хиросима, Кокуру и Нагасаки. 26 июля правительства США, Великобритании и Китая подписали Потсдамскую декларацию, в которой требовали безоговорочной капитуляции Японии. Атомная бомба в декларации упомянута не была. Император Японии, Хирохито, отверг ультиматум Потсдамской декларации и готовил население к мобилизации.

После бомбежек Япония 15 августа 1945 года капитулировала, что ознаменовало конец Второй мировой войны.

Какие бомбы сбросили на Японию

На Хиросиму сбросили бомбу Малыш (Little Boy). Ее длина была 3 м, диаметр – 71 см, вес – 4,4 тонны. Она содержала 64 кг высокообогащенного урана-235. Мощность взрыва составила 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Смертельный радиус гамма-излучения, возникшего после взрыва, составлял примерно 1,3 километра и покрывал примерно половину площади огненной бури.

Атомная бомба Малыш

По оценкам историков, 30% людей погибли сразу, они получили смертельные дозы излучения, но умерли во время огненной бури до того, как поражение радиацией стало очевидным. Более 6 тысяч человек выжили после взрыва и пожара, но вскоре скончались от радиационных поражений.

Радиоактивное загрязнение от взрыва было небольшим, поскольку бомба взорвалась на высоте 600 метров над землей. При таком взрыве продукты ядерного деления поднимаются в стратосферу, где они рассеиваются и становятся частью глобальной среды.

На Нагасаки сбросили бомбу Толстяк (Fat Man). Длина – 3,3 м, диаметр – 1,5 м, вес – 4,7 тонны. В этой бомбе было плутониевое ядро массой 6 кг, окруженное массивной оболочкой из обедненного урана-238. Бомба взорвалась на высоте около 500 м. Мощность взрыва составляла 21 килотонну в тротиловом эквиваленте.

Атомная бомба Толстяк

Самым серьезным и долговременным последствием взрыва бомбы в Нагасаки была лейкемия с риском 46% для получивших облучение в результате взрыва. Часть жертв скончались от ожогов и лучевой болезни.

Почему именно Нагасаки и Хиросима

6 августа 1945 года Хиросима была основной целью атомной бомбардировки, ведь город был центром армейских складов, военного порта и местоположением генерального штаба военно-морского флота. Однако были и запасные варианты – города Кокура и Нагасаки.

Основным препятствием для бомбардировок была облачность. 6 августа над Хиросимой, Нагасаки и Кокурой пролетели самолеты-разведчики и безоблачное небо увидели только над Хиросимой. Именно поэтому в тот же день в 08:51 по местному времени США и сбросили бомбу.

Во время второй ядерной бомбардировки основной целью был город Кокура, а Нагасаки запасным. Сначала атака была запланирована на 11 августа, но из-за плохого прогноза погоды, ее перенесли. Уже 9 августа несколько обстоятельств заставили США сбросить бомбу именно на Нагасаки, в частности: незначительная поломка самолета, обнаруженная во время полета, и сильная облачность над Кокурой.

Последствия бомбардировок

По словам историков, Роберт Оппенгеймер, создавший и успешно испытавший эти бомбы, как и вся команда "Манхеттенского проекта" не знали о настоящем влиянии радиации на человека. Япония после бомбежек так же до конца не понимала, какое сверхоружие использовали США.

Однако в результате двух ядерных ударов мгновенно погибли 70 тыс. жителей Хиросимы и 60 тыс. жителей Нагасаки. С августа по декабрь 1945 года общее число умерших от ран и болезней, вызванных радиацией, составило около полумиллиона человек в обоих городах.

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