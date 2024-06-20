Росія та КНДР сформували "ядерний альянс" проти Заходу: в ЗМІ заявили про небезпеку

Особливий жах у західних країн повинні викликати програми вдосконалення північнокорейських балістичних ядерних ракет та їхня адаптація до підводних човнів

Росія та Північна Корея фактично сформували ядерний альянс, який ворожий для НАТО, західних країн та цивілізованого світу загалом. Два терористичних режими чудово співпрацюють разом, що викликає багато питань.

Про це пише британське видання The Times. Автор статті нагадує, що одна половина проблеми – це постачання Північною Кореєю боєприпасів терористам з Росії. Але режим Ким Чен Ина робить це не безкоштовно: північнокорейські терористи багато отримують від своїх російських колег.

"Дуже малоймовірно, що Кім Чен Ин привітав би Путіна так щедро лише за обіцянку їжі та палива. Кім Чен Ин хоче передові системи зв’язку, технологію ядерних підводних човнів, військову супутникову техніку та передову технологію міжконтинентальних балістичних ракет", – припустив аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Віктор Ча.

Видання зазначає, що особливий жах у західних країн повинні викликати програми вдосконалення північнокорейських балістичних ядерних ракет та їхня адаптація до підводних човнів. Це дозволить режиму Кім Чен Ина за необхідності завдати раптовий перший удар звичайними або ядерними ракетами з-під води. Окрім цього, таким чином КНДР гарантує собі можливість ударити у відповідь навіть у тому випадку, якщо усі ракети КНДР на землі будуть знищені.

Також видання підкреслює, що навряд чи Китай дійсно роздратований тісним альянсом РФ та КНДР. Обидві країни дуже залежні від Пекіну: наприклад, якби Пекін дійсно був роздратований, він би у якості покарання затримав або припинив постачання до Північної Кореї палива та продовольства. Але цього не відбулося, отже насправді за цим "альянсом" стоїть саме Пекін.

"Розмови Путіна та Кіма про те, щоб кинути виклик американській гегемонії, узгоджуються з посланням, яке надходить із Пекіна — що американське століття закінчилося, і на його місце приходить нова сила. Повідомлення сформульовано тонко. Сі має надто багато витонченості, аби не заявляти прямо про існування нового надпотужного блоку на чолі з ним і за підтримки Росії, Північної Кореї та Ірану. Але йому і не треба – цього тижня в Пхеньяні Кім і Путін зробили це за нього", – резюмує газета.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні проти України. Він заявив, що КНДР висловлює "повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції на Україні" (так у РФ називають війну проти України).

В Україні тим часом зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.