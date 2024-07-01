На тлі погроз генштабу Білорусі: конгресмен США розповів, чи отримав Лукашенко "ядерку" від Путіна

Передачу тактичної ядерної зброї приховати складно

Жодних ознак того, що Російська Федерація передала Білорусі тактичну ядерну зброю нині немає. Так само як і немає жодних ознак підготовки такої передачі, про яку ще у березні минулого року торочив російський диктатор Владімір Путін.

Про відсутність ядерки в Білорусі вкотре заявили у США. Цього разу відповідну заяву зробив голова комітету у справах розвідки Палати представників США Майк Тернер під час брифінгу у Києві, передає РБК-Україна.

"Як і раніше повідомлялося, немає жодних ознак того, що Білорусі було передано тактичну зброю", — мовив Тернер.

Водночас відповідаючи на запитання щодо бездіяльності експрезидента США Дональда Трампа на початку російського вторгнення в Україну, Тернер підкреслив, що саме Трамп був першим американським лідером, який надав летальну допомогу Збройним Силам України.

"Америка стоїть на боці України, і ми стоятимемо, незалежно від політичних перемог чи зрушень, які можуть відбутися в нашій країні", — сказав Тернер.

Варто нагадати, що буквально за добу до заяви Тернера, 30 червня, голова генштабу Білорусі Павло Муравейко в етері місцевого каналу ОНТ заявив про те, що у Білорусі розглядають можливість застосування ядерної зброї у певних ситуаціях. Наприклад, до такої може належати "загроза суверенітету та незалежності" країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у НАТО замислилися над приведенням ядерної зброї у бойову готовність. Нині між членами Альянсу ведуться консультації щодо розконсервації ракет та приведення їх у боєготовий стан, як засобу стримування агресії.