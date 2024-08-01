КНДР готова відновити ядерні перемовини зі США, але є умова

Кім Чен Ин може пожертвувати стосунками з Росією

Північна Корея (КНДР) готова повернутись до ядерних переговорів з США. Це стане можливим за однієї умови ― якщо президентські вибори виграє Дональд Трамп, який нещодавно образив Камалу Гарріс.

Так говорить колишній північнокорейський дипломат-втікач Рі Іль Гю. Про це пише Reuters.

КНДР готова до ядерних переговорів з США

"Дипломати Пхеньяна розробляють стратегію для цього сценарію з метою зняття санкцій з його програм озброєнь, зняття з нього статусу держави-спонсора тероризму та отримання економічної допомоги", — сказав Рі Іль Гю.

Санкції проти Пхеньяна зірвали ядерні переговори, які проводили у 2019 році Кім Чен Ин та Дональд Трамп. Дипломат-втікач вважає, що причиною зриву є невдалі кадрові рішення північнокорейського диктатора. Він довірив дипломатію військовим командирам.

Цього разу перемовинами займеться міністерство закордонних справ, зазначає Рі. Завдяки цьому "Трампу буде не так легко знову зв’язати Північну Корею по руках і ногах на чотири роки, не даючи нічого".

Попри те, що КНДР налагоджує співробітництво з Росією, вона готова відмовитись від нього заради скасовування санкцій. Нагадаємо, що партнерство між режимами поглибилось після візиту Путіна у Пхеньян 18 червня. Його зустрічали у столиці, прикрасивши вулиці "триколорами". Тоді ж диктатори підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Головною умовою для ядерних перемовин є перемога Трампа на виборах. Його рейтинг суттєво підвищився після замаху на вбивство. Проте ненадовго, бо за тиждень Джо Байден зняв свою кандидатуру. Найімовірніше, замість нього буде Камала Гарріс, яка за день зібрала рекордну суму пожертв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи стане президентство Трампа катастрофою для України. Експерт вважає, що не всі заяви республіканця варто сприймати серйозно.