Пусте брязкання чи реальна загроза: у Японії оцінили, чи здатна РФ застосувати ядерку

Японія хоче створити світ без ядерної зброї

Ядерна загроза з боку Росії наразі існує, за словами прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Водночас розкол у міжнародній спільноті з питання роззброєння посилюється.

Про це заявив Кісіда, виступаючи на пам'ятній церемонії в Меморіальному парку світу в Хіросімі на честь 79-х роковин атомного бомбардування.

"Ситуація з ядерним роззброєнням ускладнюється через загрози, що походять від Росії", — зазначив він.

За словами Кісіди, Японія, як країна, що постраждала від атомних бомбардувань, продовжить докладати зусилля для досягнення "світу без ядерної зброї". У цьому питанні країна має намір виступати посередником у діалозі між ядерними і неядерними державами.

Зауважимо, що Японія та її прем'єр регулярно критикували ядерні погрози диктатора РФ Володимира Путіна світу та Україні. Але Міністр закордонних справ Сергій Лавров наголошував, що Путін ніколи не загрожував ядерною зброєю, на відміну від західних лідерів.

Водночас одна з країн-союзниць Росії, Білорусь, розглядає можливість застосування ядерної зброї у певних ситуаціях. Наприклад, до такої може належати "загроза суверенітету та незалежності" країни.

Але, за словами НАТО, "безпосередньої загрози" застосування ядерної зброї з боку Росії наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Північна Корея готова повернутись до ядерних переговорів з США.