Підтримував Путіна чи був проти? Що засновник Telegram Дуров говорив про війну в Україні

Він вивчає українську мову

Засновника популярного месенджера Telegram Павла Дурова 24 серпня затримали у Франції. "Телеграф" вирішив нагадати, як він висловлювався щодо війни Росії проти України.

Ще в березні 2022 року Дуров зазначив, що родина його матері має українське коріння. Тому "конфлікт" в Україні для нього особистий.

"Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. До цього дня ми маємо багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим як для мене, так і для Telegram", — написав він у Telegram.

Тоді він також нагадав, що у 2013 році, коли він був генеральним директором соцмережі "ВКонтакте", російська служба безпеки ФСБ вимагала від нього надати особисті дані українських користувачів ВК. Дуров наголосив, що відмовився виконувати ці вимоги.

"Бо це означало б зрадництво наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і я був змушений покинути Росію. Я втратив свою компанію та свій будинок, але зробив би це знову – без вагань", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Дуров зізнався, що розуміє приблизно 95% письмової української та 85% розмовної, але продовжує вчити її у додатках. Мовою він зацікавився ще у підлітковому віці.