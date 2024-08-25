Народилася в Україні, але мовчить про війну: що відомо про маму Павла Дурова і як вона зараз виглядає (фото)

В мережі мало інформації про маму-українку Павла Дурова

Росіянин Павло Дуров, який заснував месенджер Telegram та популярну колись соцмережу "Вконтакті", якого затримали у Франції, неодноразово зізнавався, що розуміє українську мову. Все тому, що його сім’я має українське коріння.

Так, мама Павла Дурова Альбіна — українка. "Вона добра і сповнена енергії, але також одна з найрозумніших і наймудріших людей, яких я знаю", — розповідав Дуров про свою маму.

Так, мама Павла Дурова народилася у Києві 3 квітня 1951 року і була викладачкою у Санкт-Петербурзі, як і його батько. Під час Жовтневої революції її було депортовано з Києва до Сибіру. Вона навчалася в університеті у Росії, а згодом жила у Німеччині. Дівоче прізвище Альбіни Дурової — Іваненко.

Павло Дуров зізнавався, що саме через українське коріння почав вивчати мову ще коли був підлітком. Цікаво, що українська була першою мовою, яку він додав у російську соцмережу "Вконтакті" в той час, як більшість сайтів в Україні були російськомовними.

Як зараз виглядає Альбіна Дурова

У мережі є мало фото матері Павла Дурова. Є лише знімки, які публікував сам підприємець кілька років тому, коли вітав її з днем народження. Тому не відомо, як зараз виглядає мама Павла Дурова зараз. Відомо лише, що їй 73 роки.

Позиція щодо війни в Україні

Альбіна Дурова не з'являється в медіапросторі та не веде публічне життя. Тому не відомо, що вона каже про війну на батьківщині. Публічно мама Павла Дурова не висловлювалася про повномасштабне вторгнення

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про справу засновника Telegram на цю годину. Відомо, що Павло Дуров з 2021 року він має французьке громадянство, тому не підлягає обміну або екстрадиції.