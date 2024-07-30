Сперму Дурова перетворили на криптовалюту після його гучної заяви

Криптобіржа відреагувала блискавично

Після того, як власник месенджера Telegram Павло Дуров шокував новиною, що у нього понад 100 біологічних дітей через донорство сперми, на криптобіржах відразу почали заробляти на його спермі. Там запустили мемкоін "сперма Дурова".

Її продають за криптовалюту Degen (DEGEN). Мемкоїн — це криптовалюта, яка почалася з інтернет-жартів і трансформувалася у фінансові інструменти з мільярдними оборотами. Цінність мемкоина тісно пов’язана з популярністю самого мема. Чим активніше мем циркулює в мережі, тим більше уваги він привертає, що сприяє зростанню попиту на відповідну криптовалюту.

Новина про те, що у Дурова більше сотні біологічних дітей активно поширюється по мережі. Тому є всі шанси, що цінність мемкоіна "сперма Дурова" зростатиме.

Нагадаємо, власник Telegram заявив, що став одним із донорів програми ЕКО, яка дозволяє робити жінкам штучне запліднення. За його словами, на сьогоднішній день його "матеріал" допоміг стати батьками більш ніж ста парам у 12 країнах світу, а одна з клінік досі зберігає його зразки.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці травня в Японії помер собака породи сіба-іну на прізвисько Кабосу, персонаж популярного інтернет-мема Doge. Вона також була символом криптовалюти Dogecoin, яку активно просував Ілон Маск.