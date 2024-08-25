"Далі страчуватимуть за мем": Дурова затримано у Франції, що відомо про справу засновника Telegram на цю годину

У неділю йому буде офіційно висунуто обвинувачення

Власник популярного месенджера Telegram Павло Дуров, якого 24 серпня затримали у Франції, не підлягає обміну або екстрадиції. Річ у тім, що з 2021 року він має французьке громадянство.

Про це повідомив французький канал TF1. За даними журналістів, Дуров знав, що його можуть затримати у Франції, тому він довгий час уникав поїздок до Європи.

ЗМІ також повідомляють, що Дуров прилетів до Парижа у супроводі свого помічника та охоронця і планував там провести щонайменше один вечір. Його літак Embraer Legacy 600 приземлився у французькому аеропорту о 19:30 за місцевим часом. За кілька хвилин його було затримано на злітній смузі аеропорту Ле-Бурже.

Слідчі з Національного управління по боротьбі з шахрайством при митному департаменті Франції (ONAF) повідомили йому підозру та помістили під варту. Він має бути негайно представлений до слідчого судді, а в неділю йому буде офіційно висунуто обвинувачення у численних злочинах.

Варто зазначити, що власник соцмережі X Ілон Маск засудив затримання Дурова у Франції. На його думку, затримання стало рекламою першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова.

"На дворі 2030 рік, у Європі вас страчують за те, що ви лайкнули мем", — написав Маск у соцмережі X.

Своєю чергою скандальний американський журналіст Такер Карлсон назвав арешт Дурова "попередженням будь-якому власнику платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів та розвідувальних служб". Він закликав звільнити засновника Telegram.

"Це не Путін заарештував його за те, що він дав громадськості свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена та активний член НАТО, замкнула його", — зазначив Карлсон.

Водночас європейський розслідувач, представник міжнародної OSINT-спільноти Bellingcat Христо Грозев вважає затримання Дурова цілком виправданими.

"Його неспівробітництво з ФСБ на користь свободи слова, на жаль, повністю нейтралізується його неспівробітництвом ні з ким, щоб зупинити використання ТГ для всього жахливого. То був його вибір. Чи можна було робити одне й не робити інше?", — написав Грозев в соцмережі Х.

Як відомо, у Франції Дурову закидають низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, педофільський контент, обхід санкцій тощо. Йому загрожує до 20 років за ґратами.

Нагадаємо, у кінці травня Телеграм заблокував чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Недоступними стали саме ті ресурси, які використовувались для передачі інформації про переміщення окупаційних військ на території України.