Программист, миллиардер и "гражданин мира": как выглядел создатель Telegram Дуров в детстве и молодости (фото)

Мужчина очень сильно изменился за последние несколько лет

Один из создателей кроссплатформенного мессенджера Telegram и социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров 24 августа был задержан во Франции. Ему инкриминируют ряд преступлений.

"Телеграф" решил рассказать, что известно об известном российском программисте и долларовом миллионере. Упомянем об основных фактах из его биографии.

Павел Дуров родился в Ленинграде (Санкт-Петербург) в 1984 году в интеллигентной семье. Отец – доктор филологических наук, мать – преподавательница в Санкт-Петербургском государственном университете. Родом из Киева.

Программированием парень заинтересовался в 2001 году и с тех пор улучшал свои навыки. В том же году с отличием окончил Академическую гимназию, в 2006 году — филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Английская филология и перевод" с красным дипломом, который до сих пор не забрал.

Павел Дуров в детстве

Сразу после окончания вуза создал "ВКонтакте", крупнейшую на этот момент социальную сеть в России, запрещенную в Украине.

История создания "Вконтакте"

"ВКонтакте" был задуман в 2006 году. Павел Дуров вскоре после окончания филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета встретил в Петербурге своего бывшего однокурсника Вячеслава Мирилашвили. Дуров показал созданный им популярный студенческий форум Spbgu.ru, а Мирилашвили показал Дурову Facebook, набиравший тогда популярность. После этого друзья решили создать новую российскую социальную сеть.

"Прадед" Вконтакте

С начала лета 2006 года начала функционировать альфа-версия проекта. С сентября началась стадия бета-тестирования. В конце ноября 2006 года была открыта свободная регистрация. Одновременно с этим была запущена рекламная кампания по привлечению новых пользователей.

Павел Дуров в юности

Известно, что в декабре 2011 года ФСБ РФ предложила Павлу Дурову заблокировать пять сообществ и две встречи в ВК против партии "Единая Россия". Дуров отказался это сделать. После этого его повесткой вызвали для объяснений в прокуратуру Санкт-Петербурга.

В декабре 2013 года Федеральная служба безопасности России потребовала от соцсети "ВКонтакте" личные данные организаторов групп Евромайдана. Поскольку юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей ВКонтакте, российским силовикам было отказано в этом требовании.

В годы учебы

Из-за єтого, по словам Дурова, ему пришлось пожертвовать многим, в том числе его долей "ВКонтакте". Так, 24 января 2014 стало известно, что Дуров в декабре 2013 заключил соглашение по продаже последних 12% акций "Вконтакте" Ивану Таврину и перестал быть владельцем сети.

История создания "Telegram"

Российский многоплатформенный мессенджер был запущен для iOS 14 августа 2013 и Android 20 октября 2013 года.

В интервью The New York Times Дуров рассказал, что начальная идея программы пришла ему еще в 2011-м, когда к его двери приходили спецназовцы. Когда последние ушли, Дуров сразу же написал своему брату Николаю. Тогда же он осознал, что не имеет безопасного способа коммуникации с братом.

В ответ на предложения некоторых российских чиновников запретить мессенджер на территории России, 24 декабря 2015 года на своей странице "ВКонтакте" Павел Дуров заявил: "Что касается Telegram, то как проект не выдавал, так и не будет выдавать личные данные и ключи шифрования третьим сторонам. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности".

Павел Дуров в юности

Однако в расследовании издания "Wired" говорилось, что штатные инструменты Telegram позволяют следить за действиями пользователей. При этом у российских спецслужб может быть доступ даже к закрытым чатам. Также, массмедиа неоднократно сообщали о российской составляющей Telegram. Так, в сентябре 2017 года бывший работник "ВКонтакте" и Telegram Антон Розенберг рассказал, что разработка мессенджера ведется в основном в Санкт-Петербурге, в том же здании на Невском проспекте, где расположен офис российской соцсети "ВКонтакте", однако сам Дуров возразил эти данные, назвав Антона "психически больным".

19 марта 2024 года Дуров сообщил, что компания привлекла $330 млн инвестиций путем продажи облигаций, не назвав инвесторов. Дуров заявил, что компания стремится быть прибыльной с 2025 года. 14 августа 2024 года Telegram исполнилось 11 лет, за это время количество активных пользователей мессенджера превысило 950 млн. В честь 11-летия разработчики Telegram представили большое обновление мессенджера.

Эмиграция из России

В 2014 году Дуров эмигрировал из России и заявил, что не собирается возвращаться, потом попросил Forbes вообще не называть его гражданином РФ.

С 2017 года проживал в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram. Кроме российского имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис, он получил этот паспорт после инвестиций в экономику страны.

В феврале 2021 года Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, а в августе – французское гражданство, впоследствии сыграющее с ним неприятную шутку.

Последние фото Дурова

Взгляды и убеждения Павла Дурова

Павел Дуров придерживается либертарианских политических взглядов и является вегетарианцем. Он выступает за реформу русской образовательной системы; отмена налогов в сфере информации; отмена визовой системы, прописок и военного призыва; снижение пошлин; предоставление регионам полной автономии; а также за открытость суда присяжных.

Его вдохновляют Эрнесто Че Гевара и Стив Джобс, а по религиозным убеждениям он, по одним данным, пастафарианец, по другим, поклонник школы дзен.

Дурова назвали Принцем Персии

10 октября 2017 года, в свой день рождения, Павел Дуров рассказал о семи вещах, от которых он отказался много лет назад и которые, по его мнению, оказывают негативное влияние на сознание: алкоголь; мясо животных; таблетки и продукты фармацевтики; никотин и другие наркотические вещества; кофе, чёрный и зеленый чай, энергетики; фастфуд, сахар, газированные напитки; телевидение и их аналоги.

Последние события

16 апреля 2024 года Дуров заявил в своем Telegram-канале, что он дал интервью Такеру Карлсону. Интервью увидело свет уже на следующий день.

Дуров рассказал, как российское государство пыталось его запугать уголовными обвинениями за "отказ в сотрудничестве" из-за непредоставления данных владельцев аккаунтов во "ВКонтакте".

Через несколько часов после публикации интервью в Интернете, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на Дурова в том, что Telegram не будет использоваться как площадка для организации террористических актов.

24 августа 2024 года Дурова задержали сотрудники спецслужб Франции в парижском аэропорту Ле Бурже. Отмечается, что Дурову обвиняют в ряде обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент, обход санкций и тому подобное, ему грозит до 20 лет за решеткой. Сейчас его уже отправили под стражу. Из-за французского гражданства, Дуров не подлежит обмену или экстрадиции.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что основатель Telegram Дуров говорил о войне в Украине. Поддерживал ли он Путина или был против?