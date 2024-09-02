Туреччина подає заявку в БРІКС: чого хоче домогтись Ердоган

Ердоган каже, що тільки тоді Туреччина буде процвітати

Туреччина планує подати заявку на приєднання до БРІКС. Попри те, що вона є членом Ради Європи та партнером ЄС, країна хоче розширити свої глобальні зв'язки за межами традиційного західного альянсу.

Блок планує обговорити можливе розширення на жовтневому саміті в Росії, пише Bloomberg. Ердоган ухвалив таке рішення, бо розчарований відсутністю прогресу в багаторічних зусиллях щодо вступу до Європейського Союзу. Країна веде переговори про це з 1987 року, і вважається одним з найважливіших партнерів ЄС. Проте через політику Ердогана у 2016 році переговори зупинились.

Згідно з джерелами, Туреччина офіційно попросила приєднатися до БРІКС — групи країн, що розвиваються, — намагаючись зміцнити свій глобальний вплив і встановити нові зв'язки поза межами традиційних західних партнерів. Адміністрація президента Реджепа Таїпа Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжіння зміщується у бік від розвинених економік.

Туреччина розташована між Європою та Азією, і підтримує зв’язки з більшістю країн цих континентів. Зокрема, і з Росією, навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну. А на вихідних Ердоган, перебуваючи у Стамбулі, натякнув на можливий вступ в БРІКС, кажучи, що Туреччина може стати сильною, ефективною та процвітаючою країною, лише якщо буде покращувати свої відносини із Заходом, і зі Сходом одночасно.

Довідка. БРІКС — це об'єднання п'яти великих країн, що розвиваються: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Назва акроніма походить від перших літер їхніх назв англійською мовою. Спілка створена у 2006 році з метою підвищення глобального впливу країн, які розвиваються. Країни-учасниці, яких станом на 2024 рік є 10, охоплюють 45% світового населення. У 2022-2023 роках до БРІКС приєдналися Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет. Саудівська Аравія наразі розглядає це питання.

Раніше "Телеграф" писав, що Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС. Сталось це наступного дня після візиту у Баку російського президента Володимира Путіна.