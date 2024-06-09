"Як безалкогольне пиво": російський чемпіон висміяв Ігри БРІКС у РФ

Гросмейстер відкрито сміється з потуг влади РФ провести великий міжнародний турнір

Російський шахіст Олександр Грищук порівняв Ігри БРІКС із безалкогольним пивом. Російська влада позиціонує ці змагання як альтернативну Олімпіаду, проте преміальні на цьому турнірі лише викликали сміх у мережі.

Відповідний коментар Грищука наводить sovsport.ru. Грищук чесно визнав, що Ігри БРІКС ніколи не замінять Олімпійські ігри.

– У червні будуть Ігри БРІКС. Там серед іншого пройдуть змагання з шахів. Наскільки це альтернатива шаховій Олімпіаді, де не виступить збірна Росії?

– Як безалкогольне пиво. Краще ніж нічого. Але, якщо чесно, це ніяка заміна Олімпіаді.

– Чи може продовжитися відтік талановитих російських шахістів до інших збірних?

– У такому масштабі, звісно, ні. Усі, хто хотів, поїхали. Напевно, якийсь відтік буде. Але вже не такий масовий, як останні два роки, – сказав триразовий чемпіон світу з бліцу Грищук.

Ігри БРІКС відбудуться з 12 по 23 червня у Казані. До програми увійдуть 27 видів спорту, включаючи шахи. У РФ також хочуть проводити Ігри ШОС. Крім того, Путін підписав указ про проведення Ігор дружби в Росії у 2024 році, щоправда, РФ не може втілити це в життя.