"Мільярдер із нетрів": син російського олігарха своїми планами щодо БРІКС розсмішив мережу

Спортивний функціонер хоче розвивати хокей на льоду в Індії

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), головний тренер СКА та син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман має намір відкрити хокейну школу в Індії. До речі, нещодавно Роман порівняв перемогу у хокейному матчі із проривом блокади Ленінграда, викликавши обурення у мережі.

Відповідний коментар Ротенберг опублікував на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що Росія допоможе розвивати хокей та в інших країнах БРІКС.

"Продовжуємо розвивати співпрацю з нашими індійськими партнерами.

Відбулася робоча зустріч представників академії СКА, школи "Червона машина юніор" та CHAMPIONS Group у рамках спільної ініціативи Росія – Індія.

Вже у червні в Індії відкриється хокейна школа. Незабаром про цей проєкт буде оголошено офіційно.

Також ми розглядаємо можливість запуску хокейних шкіл та в інших країнах БРІКС – подібне міжнародне співробітництво пов’язане не лише зі зростаючим інтересом до розвитку хокею в нових регіонах, а й має широку соціальну спрямованість”, – написав Ротенберг.

У мережі лише посміялися з заяви Ротенберга-молодшого. Користувачі масово жартують, що мешканцям Індії хокей не цікавий, а головним завданням російського функціонера та місцевих чиновників стане освоєння бюджетних коштів, виділених на це. Один із користувачів назвав Романа "мільярдером із нетрів".

Довідка: БРІКС — міждержавне об’єднання з дев’яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії.

Нагадаємо, у російському хокеї досі використовують латиницю на амуніції, що викликало істерику у заслуженого тренера Росії Володимира Плющова. До речі, весь російський хокей перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.