"Ми готові піти": Дуров вперше прокоментував своє затримання та пригрозив Франції

Дуров натякнув, що Telegram може піти з Франції, як він колись пішов з Росії та Ірану

Засновник Telegram Павло Дуров вперше з моменту свого затримання у Франції зробив допис. У ньому він пояснив причини, через які його затримали у Франції, а також "підсвітив" деякі інші моменти цієї історії.

Допис опублікований в особистому Telegram-каналі Дурова. Він зазначив, що під час затримання у Франції його допитували протягом чотирьох днів, оскільки сам Telegram не став надавати відповідь французькій владі, та погрожували, що він може понести відповідальність за дії третіх осіб у месенджері.

"Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає запити ЄС і відповідає на них. Його адреса електронної пошти була загальнодоступною для будь-кого в ЄС, хто шукає в Google "Telegram EU address for lawforcement". Французька влада мала багато способів зв’язатися зі мною, щоб попросити про допомогу. Як громадянин Франції я був частим гостем консульства Франції в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію з Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції", – обурився Дуров.

Він додав, що у випадку, коли країна незадоволена якимось інтернет-сервісом, загальноприйнятна цивілізована практика – подати на сервіс в суд. А не хапати його генерального директора та погрожувати звинуваченнями.

"Використання законів епохи смартфонів для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є хибним підходом. Створення технологій і так досить складне. Жоден новатор ніколи не створить нових інструментів, якщо він знає, що може бути притягнутий до особистої відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами", – написав він.

Також Дуров натякнув, що Telegram може піти з Франції, як він колись пішов з Росії та Ірану. Перші, заявив Дуров, вимагали передати "ключі шифрування" для стеження за людьми, а другі – заблокувати канали протестувальників проти режиму аятолл.

"Іноді ми не можемо домовитися з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою. У таких випадках ми готові залишити цю країну. Ми робили це багато разів. Коли росія вимагала від нас передати "ключі шифрування" для забезпечення стеження, ми відмовилися — і Telegram заборонили в росії. Коли Іран вимагав від нас заблокувати канали мирних протестувальників, ми відмовилися — і Telegram заборонили в Ірані. Ми готові піти з ринків, які не відповідають нашим принципам, тому що ми робимо це не заради грошей", — резюмував він.

Як повідомлялося раніше, Дурова затримали вночі 24 серпня у Франції, де літак приземлився для дозаправки. Французька влада висунула йому низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами.