Після затримання Дурова його брата оголосили у розшук: що про нього відомо (фото)

Брав безпосередню участь у розробці та заснуванні "Вконтакте", а пізніше і "Telegram"

У Франції, де раніше затримали гендиректора "Telegram" Павла Дурова, оголосили в розшук його рідного брата Миколу. При цьому зазначається, що ордери на арешт братів були видані на кілька місяців раніше, ніж повідомлялося до цього.

Про це пише видання "Politico". Інформація стала відома з адміністративного документа, з яким ознайомилася редакція видання.

"У документі вказується, що розслідування щодо діяльності Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж повідомлялося до цього. Справа стосується відмови адміністрації Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми", — пише видання.

Нагадаємо, Павла Дурова заарештували в суботу, 24 серпня в паризькому аеропорту "Ле Бурже" після того, як прикордонники попередили судові органи, що він прибув на своєму приватному літаку з Азербайджану.

Як зазначає видання, ордери на арешт братів були видані після того, як Telegram "не відповів" на попередній запит суду щодо ідентифікації користувача месенджером, який має безпосередній стосунок до справи та підозрюється у зґвалтуванні малолітньої дитини.

У документі також наголошується на "майже повній відсутності співпраці Telegram" як з французькою, так і з європейською владою в інших випадках.

Ордери на Павла та його брата Миколу, співзасновника платформи, видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких "співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи". Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що розслідування було відкрито в липні.

Микола Дуров — що про нього відомо

Микола Дуров народився 21 листопада 1980. Старший брат Павла Дурова, програміст та математик. Брав безпосередню участь у розробці та заснуванні "Вконтакте", а пізніше і "Telegram".

З дитинства батьки прищеплювали Миколі любов до знань, особливо до точних наук. Вже з трьох років Микола читав науково-популярну літературу, рано навчився арифметиці, а в сім років уже розв’язував кубічні рівняння.

Свій перший ступінь кандидата наук Микола отримав у Санкт-Петербурзькому державному університеті у 2005 році. Продовжив математичну освіту в Боннському університеті і у 2007 році отримав ще один ступінь кандидата наук, захистивши роботу "Новий підхід до геометрії Аракелова" під керівництвом Герда Фальтінга.

Микола Дуров другий ліворуч

Дуров працював провідним розробником команди "ВКонтакте" до 2013 року. Разом зі своїм братом Павлом він заснував месенджер Telegram та розробив протокол MTProto для Telegram 2013 року. Окрім того, Миколу Дурова вважають автором даркнет-платформи Telegram Open Network (TON) — децентралізованої комп’ютерної мережі.

Як представник "типових ботанів" Микола Дуров дуже розумний, не особливо балакучий і трохи дивакуватий, пише T9gram.com. Існує стереотип, що геніальні програмісти краще контактують з технікою, ніж з людьми, соціально неактивні, а при надмірній увазі відчувають дискомфорт. За словами колишнього співробітника "Вконтакте" Антона Розенберга, цей стереотип можна застосувати і до Миколи.

У навчанні та роботі Микола завжди був для всіх авторитетом, всі захоплювалися його ерудицією, але в повсякденному житті Микола був великою дитиною. Тому до 2015 року жив з батьками, а коли переїхав, друзі та колеги допомагали йому влаштовувати життя.

Брати Микола та Павло

Розенберг стверджує, що Микола ототожнює свою особистість з котом, а свою маму називає "Велика Кішка". Він також має звичку імітувати нявкання на вулиці і заохочує інших приєднатися до цього нешкідливого заняття.

Одного разу під час переговорів Микола, дивлячись у стелю, нібито сказав: "А де наш Морфей?", чим викликав збентеження у присутніх. Розенберг припускає, що причиною такої дивної поведінки є смерть його кота на прізвисько Морфей.

Любов Миколи Дурова до кішок призвела до появи горезвісного мему "Світ очима Миколи Дурова":

Мем "Світ очима Миколи Дурова"

В Інтернеті можна зустріти теорію про те, що оригінальним розробником популярної соціальної мережі "ВКонтакте" є Микола Дуров, але це лише відображення стереотипу "програміст — значить придумав". Сам Микола Дуров це заперечив, заявивши, що його допомога на початковому етапі полягала в написанні пари рядків PHP-коду і допомозі в системному адмініструванні.

У 2011 році у Павла Дурова виникла ідея створити захищений месенджер. І Микола допоміг у реалізації цієї ідеї: він розробив протокол шифрування MTProto, який у майбутньому став основою для програми Telegram.

Де зараз перебуває Микола Дуров — невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що засновник Telegram Павло Дуров говорив про війну в Україні. Підтримував Путіна чи був проти?