Залишився сам і ледве ходить? Що відомо про батька Павла Дурова і як він раніше виглядав (фото)

Батько Дурова не виходить у публічний простір

Після затримання засновника "ВКонтакті" та Telegram Павла Дурова, уваги до його оточення стає все більше. Так, з'ясувалось, що мама підприємця має українське походження. Також стали відомі цікаві деталі про батька Дурова.

"Телеграф" розповість, що відомо про Валерія Дурова та як він живе зараз. Також дізнайтеся, чи спілкується зараз батько зі своїм сином.

Біографія Валерія Дурова

Батько підприємця Павла Дурова народився 13 липня 1945 року в Санкт-Петербурзі. Він навчався на філологічному факультеті місцевого університету. Закінчивши аспірантуру, чоловік залишився працювати на кафедрі класичної філології. З 1992 року став керувати цією кафедрою, і це тривало понад 20 років.

Валерій Дуров читав лекції в університеті про історію римської літератури та особливості латинської мови. Також він досліджував літературу та історію Стародавнього Риму. Має науковий ступінь професора й доктора філологічних наук.

Згодом чоловік одружився з українкою Альбіною Дуровою, з якою мають двох спільних дітей — Павла та Миколу. Вони стали засновниками соцмережі "ВКонтакті" (з 2017 — забороненої в Україні), а також популярного месенджера Telegram.

У мережі є кілька світлин Валерія Дурова в Санкт-Петербурзькому державному університеті на кафедрі класичної філології. Фото зроблені в період роботи науковця в освітньому закладі.

Валерій Дуров, фото з мережі

Валерій Дуров, фото з мережі

Як зараз живе батько Дурова

Зараз Валерію Дурову — 79 років. Він веде усамітнений спосіб життя і рідко виходить з дому. Сусіди розповідали, що чоловік ледве пересувається. Водночас зауважили, що жоден з синів не навідує батька. Упродовж останніх 7 років ні Павло, ні Микола не приїжджали до тата.

Доктор філологічних наук продовжує жити в десятиповерховому будинку на Комишевій вулиці в Санкт-Петербурзі, де зростали його діти. Також ширяться чутки, що Валерій протягом останніх 5 років не живе з дружиною Альбіною. Подейкують, що вона перебралась до сина Миколи, який живе на Малій Конюшинній.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ірина Болгар, котра називає себе матір’ю трьох дітей Дурова, подала на нього до суду. А все через фізичне насильство щодо дитини, яке призвело до негативних наслідків.