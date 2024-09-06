"Мы готовы уйти": Дуров впервые прокомментировал свое задержание и пригрозил Франции

Дуров намекнул, что Telegram может уйти из Франции, как он ушел из России и Ирана.

Основатель Telegram Павел Дуров впервые с момента своего задержания во Франции сделал заявление. В нем он объяснил причины, по которым его задержали во Франции, а также "подсветил" некоторые другие моменты этой истории.

Заявление опубликовано в личном Telegram-канале Дурова. Он отметил, что во время задержания во Франции его допрашивали в течение четырех дней, поскольку сам Telegram не стал давать ответ французским властям, и угрожали, что он может понести ответственность за действия третьих лиц в мессенджере.

"Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает запросы ЕС и отвечает на них. Его адрес электронной почты был общедоступным для кого-либо в ЕС, кто ищет в Google "Telegram EU address for lawforcement". Французские власти имели много способов связаться. Как гражданин Франции я был частым гостем консульства Франции в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию из Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", – возмутился Дуров.

Он добавил, что в случае, когда страна недовольна каким-нибудь интернет-сервисом, общеприемлемая цивилизованная практика – подать на сервис в суд. А не хватать его генерального директора и угрожать обвинениями.

"Использование законов эпохи смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит, является ложным подходом. Создание технологий и так достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новых инструментов, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", – написал он.

Также Дуров намекнул, что Telegram может уйти из Франции, как он ушел из России и Ирана. Первые, заявил Дуров, потребовали передать "ключи шифрования" для слежки за людьми, а вторые – заблокировать каналы протестующих против режима аятолл.

"Иногда мы не можем договориться с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда россия требовала от нас передать "ключи шифрования" для обеспечения слежения, мы отказались — и Telegram запретили в России. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram запретили в Иране. Мы готовы уйти с рынков, которые не отвечают нашим принципам, потому что мы делаем это не ради денег", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Дуров был задержан ночью 24 августа во Франции, где самолет приземлился для дозаправки. Французские власти выдвинули ему ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и тому подобное, ему грозит до 20 лет за решеткой.