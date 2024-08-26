Діло Дурова: стало відомо, які фахівці у Франції ним зайнялися

Суди звинувачують Дурова в тому, що він не відповідає на законні запити та розміщує на своєму сайті групи, які здійснюють незаконну діяльність

Розслідуванням справи засновника соціальної мережі "Вконтакті" та месенджера Telegram Павла Дурова, якого заарештували у Франції 24 серпня, займається підрозділ французької жандармерії, що спеціалізується на кіберпросторі. Крім того, залучене й Національне управління боротьби з шахрайством.

Про це повідомило видання FranceInfo. Там посилаються на власні джерела.

За інформацією видання, суди звинувачують Павла Дурова в тому, що він не відповідає на законні запити та розміщує на своєму сайті групи, які здійснюють незаконну діяльність.

В неділю, 25 серпня, йому продовжили термін утримання під вартою. FranceInfo пише, що Дуров може перебувати за ґратами ще чотири доби.

Тим часом у Єврокомісії прокоментували гучне затримання. Там заявили, що арешт Павла Дурова – справа Франції.

Своєю чергою МЗС Франції заявило, що не коментуватиме затримання 39-річного засновника Telegram, щоб не вплинути на незалежність судової системи.

Нагадаємо, що Павла Дурова було затримано в аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня. Початковий період затримання для допиту може тривати щонайбільше до 96 годин. Протягом цього часу Дурову мають звинуватити або випустити на волю.

Йому інкримінують низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо. Засновнику Telegram загрожує до 20 років за ґратами.

При цьому в мережі вже нагадали, що подібний контент у месенджері поширювався багато років, але Дурова затримали лише після візиту до Азербайджану, де одночасно з ним був Путін.

Раніше "Телеграф" повідомив, що команда російського месенджера Telegram вперше порушила мовчання та прокоментувала затримання Павла Дурова у Франції. Вони запевняють, що дотримуються законів Європейського союзу, включаючи Закон про цифрові послуги.