"Немає шляху назад"? Скільки разів Дуров приїжджав до Росії після "вигнання"

Сам бізнесмен говорив, що відвідування РФ суперечить принципам його особистої безпеки

Хоча засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого днями затримали у Франції, багато разів розповідав, що йому довелося назавжди залишити Росію через тиск ФСБ, насправді додому він приїжджав дуже часто. За даними журналістів, у період з 2015 по 2021 рік він був там близько 50 разів.

Про це повідомляють "Важливі історії". Там зазначили, що дані вони змогли отримати з найбільшого витоку даних ФСБ.

Як відомо, Дуров залишив Росію після 2014 року, коли силовики вимагали від нього надати особисту інформацію спільнот у соцмережі "ВКонтакті", де українці координували протести. Крім того він сам зізнавався, що спецслужби вимагали від нього видалити групи російської опозиції. Це змусило його продати свою частку в соцмережі та виїхати за кордон.

"Немає шляху назад. Особливо після того, як я публічно відмовився співпрацювати з владою", — сказав він.

І хоча Дуров після цього голосно заявляв, що він не має приводів повертатися, проте в періоди з 2015-2017 та 2020-2021 років він відвідував Росію близько 50 разів. При цьому туди з Фінляндії також приїжджав його брат Микола, який і є фактичним творцем Telegram.

З 2017 до 2020 року Кремль марно намагався блокувати Telegram у РФ, а його творець категорично відмовлявся співпрацювати з владою. Однак коли в Москві вирішили піти назад, візити Дурова відновилися.

"Дуров знаходився в Росії майже у всі ключові періоди для месенджера — і коли ФСБ вимагала видати ключі шифрування в 2017-му, і коли Роскомнагляд зняв блокування "Телеграма" в 2020-му, і коли "Телеграм" видаляв боти команди Навального у 2021", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Дурова затримали вночі 24 серпня у Франції, де літак приземлився для дозаправки. Французька влада звинувачує низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами.