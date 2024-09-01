Соромився залисин і великих вух: як виглядав Дуров до пересадки волосся (фото)

Підприємець дуже змінився зовнішньо

Засновник "ВКонтакті" та Telegram Павло Дуров, якого нещодавно затримали у Франції, відрізняється ефектною зовнішність і спортивним тілом. Однак такий вигляд підприємець мав не завжди. Зокрема, він зробив одну процедуру з волоссям.

"Телеграф" розкаже більше про пересадку волосся Павла Дурова та як він виглядав раніше. А також дізнайтеся, які ще процедури робив бізнесмен для покращення зовнішнього вигляду.

Павло Дуров у молодості

Підприємець стверджував, що змінився зовнішньо через дотримання дієти та заняттям спортом. Утім, переглянувши світлини бізнесмена у молодості, можна припустити, що були певні хірургічні втручання.

Павло Дуров у дитинстві та юності, фото з мережі

Вже у віці 18 років хлопець почав втрачати волосся. Водночас був клаповухим, через що мав певні комплекси. Також через проблеми із зором Дуров носив окуляри й завжди сидів на перших партах.

Павло Дуров в окулярах, фото з мережі

Певні корективи у свою зовнішність Дуров почав вносити під час навчання у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Він став носити лінзи, замість окулярів, а також докорінно змінив стиль.

Павло Дуров в окулярах, фото з мережі

Однією з суттєвих змін стала й пересадка волосся. Адже через андрогенне облисіння, яке почалось у Дурова досить рано, він міг залишитися без волосся вже через 10-15 років. Припускається, що трансплантацію волосся він проводив кілька разів для того, щоб досягти кращого ефекту.

Павло Дуров у юності та 2017 році, фото з мережі

Натомість зараз Дурову — 39 років, і він має розкішну шевелюру. Немає жодного натяку на облисіння. Тож очевидно, що процедури пройшли для нього успішно. Ймовірно, бізнесмен фарбує волосся, брови та вії, щоб мати ефектніший вигляд.

Павло Дуров зараз, фото з інстаграму бізнесмена

Крім цього, Дуров зробив отопластику — пластичну операцію, яка передбачає корекцію вушних раковин. Адже зараз його вуха виглядають інакше, ніж на фото з юності.

Павло Дуров зараз, фото з інстаграму бізнесмена

До того ж підприємець має чудову спортивну форму. На світлинах можна помітити кубики преса, накачані руки та ноги. Крім цього, стильно одягається, багато подорожує та займається духовними практиками.

Павло Дуров має чудову форму, фото з інстаграму бізнесмена

Павло Дуров має чудову форму, фото з інстаграму бізнесмена

Павло Дуров активно подорожує, фото з інстаграму бізнесмена

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батька Павла Дурова — Валерія. Чоловіку вже — 79 років і він не працює в університеті.