Тільки від запаху навертаються сльози: чому люди їдять гнилий оселедець і хто отримує від цього задоволення (фото, відео)
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Фанати цієї риби кажуть, що вона неймовірно смачна
Не завжди місцеві делікатеси мають приємний смак і запах. Ми розповідали, чому тайці так люблять смердючий дуріан. Однак поруч із наступною сторінкою національної гастрономії навіть дуріан "блідне".
Якщо ви вважаєте, що вже пробували все, то сюрстреммінг – це виклик, який варто прийняти. Цей шведський делікатес – це не просто риба, це справжня культурна феномен. Розповідаємо детально разом із visitsweden.com.
Що таке сюрстрьомінг?
Сюрстреммінг виник у Швеції в період, коли сіль була дефіцитом. Ферментація дозволяла зберегти рибу на тривалий час. Сьогодні цей продукт є невід'ємною частиною шведської культурної спадщини.
Що робить сюрстреммінг таким особливим? Все завдяки тривалому процесу ферментації, під час якого в рибі утворюються особливі сполуки, що надають їй характерного запаху і смаку. На ютубі куштування цієї риби перетворилося на своєрідний челендж. Є сотні відео, де люди відкривають та пробують цю рибу. Спойлер — іноді до дегустації не доходить, адже від самого запаху на очі навертаються сльози.
Хоч це і шведський делікатес, та його смердюча слава "гримить" на весь світ. В Україні ціна в середньому становить півтори тисячі гривень за банку.
Як готують і подають сюрстреммінг?
Традиційно сюрстреммінг їдять на свіжому повітрі, щоб уникнути неприємного запаху в приміщенні. Банку відкривають під водою — щоб уникнути розбризкування від тиску.
Потім його подають з картоплею, цибулею і туннбродом (шведським хлібом). Це один із найпопулярніших способів подачі.
Сюрстреммінг – це не просто їжа, це культурний феномен, який об'єднує людей і викликає безліч емоцій. Незважаючи на специфічний запах і смак, цей продукт продовжує користуватися популярністю серед шведів і завойовує все більше шанувальників по всьому світу. Ще один специфічний делікатес — сир із Сардинії Касу Марзу.