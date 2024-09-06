Найнебезпечніший сир у світі: його продають на "чорному ринку", а гурманам радять закривати обличчя під час їжі (фото, відео)
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Ці традиції сироваріння сотні років
Іноді кулінарні традиції різних народів можуть здатися нам дивними. Приміром, ми розповідали про смачний і смердючий дуріан. Але навіть огидні випари дуріану можуть здатися "квіточками", коли йдеться про сир Касу Марзу із Сардинії.
Його називають найнебезпечнішим сиром у світі. Касу Марзу – це не просто їжа, це справжнє випробування для найсміливіших гурманів. Цей сардинський делікатес славиться своїми живими личинками, які надають сиру унікального смаку і текстури. Детально розповідаємо разом із Cheese Professor.
Що таке Касу Марзу?
Це традиційний сардинський сир, який виробляється з овечого молока. Особливість цього сиру полягає в тому, що в нього під час визрівання спеціально вводять личинки сирної мухи. Вони роз'їдають сир, створюючи м'яку, кремову текстуру і характерний аромат.
Чому його забороняють?
Через присутність живих личинок і ризик харчового отруєння, продавати касу марзу офіційно заборонено. Однак, на Сардинії його все ще можна знайти на чорному ринку.
Як їдять цей сир?
Перед тим, як спробувати касу марзу, рекомендується захистити очі і ніс. Справа у тому, що личинки, які живуть у сирі, можуть стрибати на досить велику відстань. Традиційно сир їдять зі свіжим хлібом і червоним вином.
На Reddit цей сир викликав гаряче обговорення. Користувачі, які мали справу з касу марзу, діляться враженнями про нього.
"Я живу тут, і мій партнер їсть його, він пахне аміаком, і, незважаючи на те, що сир є однією з моїх улюблених страв, я навіть не дозволю йому тримати його в холодильнику, тому що він надає смаку всьому іншому. Я також не цілую його після того, як він це з’їв," — пише користувач.
Це унікальний продукт зі своєю історією і культурою. Куштувати його при нагоді чи ні — ваша справа. Однак не всі італійські кулінарні традиції такі специфічні — ми розповідали, як правильно пити еспресо.