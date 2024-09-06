Найнебезпечніший сир у світі: його продають на "чорному ринку", а гурманам радять закривати обличчя під час їжі (фото, відео)

Ці традиції сироваріння сотні років

Іноді кулінарні традиції різних народів можуть здатися нам дивними. Приміром, ми розповідали про смачний і смердючий дуріан. Але навіть огидні випари дуріану можуть здатися "квіточками", коли йдеться про сир Касу Марзу із Сардинії.

Його називають найнебезпечнішим сиром у світі. Касу Марзу – це не просто їжа, це справжнє випробування для найсміливіших гурманів. Цей сардинський делікатес славиться своїми живими личинками, які надають сиру унікального смаку і текстури. Детально розповідаємо разом із Cheese Professor.

Що таке Касу Марзу?

Це традиційний сардинський сир, який виробляється з овечого молока. Особливість цього сиру полягає в тому, що в нього під час визрівання спеціально вводять личинки сирної мухи. Вони роз'їдають сир, створюючи м'яку, кремову текстуру і характерний аромат.

Чому його забороняють?

Через присутність живих личинок і ризик харчового отруєння, продавати касу марзу офіційно заборонено. Однак, на Сардинії його все ще можна знайти на чорному ринку.

tripadvisor.com / Їсти цей сир - справжнє випробування

Як їдять цей сир?

Перед тим, як спробувати касу марзу, рекомендується захистити очі і ніс. Справа у тому, що личинки, які живуть у сирі, можуть стрибати на досить велику відстань. Традиційно сир їдять зі свіжим хлібом і червоним вином.

orderisda.org / Традиція виготовлення такого сиру дуже давня

На Reddit цей сир викликав гаряче обговорення. Користувачі, які мали справу з касу марзу, діляться враженнями про нього.

"Я живу тут, і мій партнер їсть його, він пахне аміаком, і, незважаючи на те, що сир є однією з моїх улюблених страв, я навіть не дозволю йому тримати його в холодильнику, тому що він надає смаку всьому іншому. Я також не цілую його після того, як він це з’їв," — пише користувач.

Це унікальний продукт зі своєю історією і культурою. Куштувати його при нагоді чи ні — ваша справа. Однак не всі італійські кулінарні традиції такі специфічні — ми розповідали, як правильно пити еспресо.