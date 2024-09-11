Только от запаха выступают слезы: почему люди едят гнилую селедку и кто получает от этого удовольствие (фото, видео)

Фанаты этой рыбы говорят, что она невероятно вкусна

Не всегда местные деликатесы обладают приятным вкусом и запахом. Мы рассказывали, почему тайцы так любят зловонный дуриан. Однако рядом со следующей страницей национальной гастрономии даже дуриан "бледнеет".

Если вы считаете, что уже пробовали все, то сюрстремминг – это вызов, который следует принять. Этот шведский деликатес – это не просто рыба, это настоящий культурный феномен. Рассказываем подробно вместе с visitsweden.com.

Что такое сюрстреминг?

Сюрстремминг возник в Швеции в период, когда соль была дефицитом. Ферментация позволяла сберечь рыбу на длительное время. Сегодня этот продукт является неотъемлемой частью шведского культурного наследия.

Что делает сюрстремминг таким особенным? Все благодаря длительному процессу ферментации, во время которого в рыбе образуются особые соединения, придающие ей характерный запах и вкус. На ютубе вкушение этой рыбы превратилось в своеобразный челлендж. Есть сотни видео, где люди открывают и пробуют рыбу. Спойлер — иногда до дегустации не доходит, ведь с самого запаха на глаза обращаются слезы.

Хоть это и шведский деликатес, но его вонючая слава "гремит" на весь мир. В Украине цена в среднем составляет полторы тысячи гривен за банк.

скриншот поисковика

Как готовят сюрстремминг?

Традиционно сюрстремминг едят на свежем воздухе во избежание неприятного запаха в помещении. Банка открывают под водой – чтобы избежать разбрызгивания от давления.

Затем его подают с картофелем, луком и туннбродом (шведским хлебом). Это один из самых популярных способов подачи.

visitsweden.com/Традиционная подача рыбы

Сюрстремминг – это не просто еда, это культурный феномен, объединяющий людей и вызывающий множество эмоций. Несмотря на специфический запах и вкус, этот продукт продолжает пользоваться популярностью у шведов и завоевывает все больше поклонников по всему миру. Еще один специфический деликатес – сыр из Сардинии Касу Марзу.