Популярна фішка Таїланду, яку ненавидять в усьому світі: чому цей продукт заборонено брати в літак

Що не так з запахом дуріану

Ви коли-небудь чули про фрукт, який обожнюють в одних країнах і забороняють в інших? Це дуріан – справжня зірка і антизірка фруктового світу. Ми розповідали про національні особливості вживання піци в Італії. Тепер поговоримо про "фруктового короля" Південно-Східної Азії.

Запах дуріану настільки сильний і специфічний, що його порівнюють з усім: від цибулі до каналізації. Але смак цього екзотичного плоду здатний здивувати навіть найдосвідченіших гурманів. Разом із the culture trip розберемося, що ж таке дуріан і чому він викликає такі суперечливі почуття.

Дуріан – це не просто фрукт, це явище. Його унікальний смак і аромат викликають бурхливі дискусії серед гурманів і звичайних людей. Одні вважають його божественним даром, інші – смердючим кошмаром.

Аромат, який запам'ятається назавжди

Запах дуріана – це щось неймовірне. Одні кажуть, що він нагадує цибулю з нотками часнику, інші – що це суміш тухлих яєць і скислого сиру. Але є й ті, хто стверджує, що відчувають у ньому солодкі нотки карамелі або вершкового масла.

plantationsinternational.com / Дуріан в багатьох країнах вважають "королем фруктів"

Король фруктів

Незважаючи на специфічний запах, дуріан вважається королем фруктів у Південно-Східній Азії. Його м'якоть соковита, солодка і дуже поживна.

Заборони та обмеження

Через свій сильний запах дуріан заборонений у багатьох готелях і видах транспорту. Зокрема, його не можна брати на борт літака. Але це не зупиняє його шанувальників, які готові терпіти неприємний аромат заради незабутнього смаку.

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