Як не зганьбитись біля шведського столу: вас приймуть за варвара, якщо ви так будете набирати їжу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Як їсти свої обіди і вечері в готелі
Подорожі — це чудовий спосіб пізнати світ та себе. Але важливо ще й не впасти обличчям у бруд. Ми розповідали, що робити, якщо в Таїланді до вашої дитини чіпляються. Тепер ділимось правилами етикету в готелях, де харчування організовано за принципом шведського столу.
Шведський стіл — це економічно ефективний і швидкий спосіб подати страви для великої кількості людей, тому він надзвичайно популярний в готелях та на корпоративних заходах. Шведський стіл може здатися безкоштовним для всіх, але правила етикету все одно діють. Про це детально розповіла експертка з манер та етикету Шітал Какар Мехра на linkedin.
Шведський стіл – це своєрідний гастрономічний аттракціон, але і тут є свої правила. Давайте розберемося, як поводитися за шведським столом, щоб не стати об'єктом загального осуду.
Терпіння – наше все
Черга – це не біг з перешкодами. Чекаємо спокійно, не штовхаємося і не заглядаємо сусідам у тарілки.
Руки геть від їжі
Вилки, ложки – наші найкращі друзі. Пам'ятаємо, що не всі люблять, коли чужі пальці мацають загальні страви. Взяти щось руками, коли на таці є лопатка чи щипці — це ганьба.
Не перевантажуємо тарілку
Краще сходити кілька разів, ніж потім мучитися з гіркою недоїденої їжі. Тому за один раз слід брати небагато їжі.
Часті питання про етикет за шведським столом
- Чи можна брати їжу руками? Ні, треба використовувати спеціальні сервірувальні прилади.
- Скільки їжі можна взяти на тарілку? Краще взяти невелику порцію і при необхідності підійти ще раз.
- Чи потрібно дякувати персоналу? Так, обов'язково подякуйте персоналу за їхню роботу.
- Що робити, якщо не подобається страва? Акуратно залиште її на тарілці.
- Чи можна брати їжу з собою? Ні, це не прийнято.
Ці поради допоможуть вам зорієнтуватися під час прийому їжі. Також ми розповідали про відомий сардинський "делікатес" — сир Касу Марзу. Його ви на шведському столі не знайдете — адже торгувати цим сиром нелегально.