Як не зганьбитись біля шведського столу: вас приймуть за варвара, якщо ви так будете набирати їжу

Як їсти свої обіди і вечері в готелі

Подорожі — це чудовий спосіб пізнати світ та себе. Але важливо ще й не впасти обличчям у бруд. Ми розповідали, що робити, якщо в Таїланді до вашої дитини чіпляються. Тепер ділимось правилами етикету в готелях, де харчування організовано за принципом шведського столу.

Шведський стіл — це економічно ефективний і швидкий спосіб подати страви для великої кількості людей, тому він надзвичайно популярний в готелях та на корпоративних заходах. Шведський стіл може здатися безкоштовним для всіх, але правила етикету все одно діють. Про це детально розповіла експертка з манер та етикету Шітал Какар Мехра на linkedin.

Шведський стіл – це своєрідний гастрономічний аттракціон, але і тут є свої правила. Давайте розберемося, як поводитися за шведським столом, щоб не стати об'єктом загального осуду.

Терпіння – наше все

Черга – це не біг з перешкодами. Чекаємо спокійно, не штовхаємося і не заглядаємо сусідам у тарілки.

Руки геть від їжі

Вилки, ложки – наші найкращі друзі. Пам'ятаємо, що не всі люблять, коли чужі пальці мацають загальні страви. Взяти щось руками, коли на таці є лопатка чи щипці — це ганьба.

Не перевантажуємо тарілку

Краще сходити кілька разів, ніж потім мучитися з гіркою недоїденої їжі. Тому за один раз слід брати небагато їжі.

Часті питання про етикет за шведським столом

Чи можна брати їжу руками? Ні, треба використовувати спеціальні сервірувальні прилади.

Скільки їжі можна взяти на тарілку? Краще взяти невелику порцію і при необхідності підійти ще раз.

Чи потрібно дякувати персоналу? Так, обов'язково подякуйте персоналу за їхню роботу.

Що робити, якщо не подобається страва? Акуратно залиште її на тарілці.

Чи можна брати їжу з собою? Ні, це не прийнято.

Ці поради допоможуть вам зорієнтуватися під час прийому їжі. Також ми розповідали про відомий сардинський "делікатес" — сир Касу Марзу. Його ви на шведському столі не знайдете — адже торгувати цим сиром нелегально.