Как не опозориться у шведского стола: вас примут за варвара, если вы так будете набирать еду

Как есть свои обеды и ужины в отеле

Путешествия – это прекрасный способ познать мир и себя. Но важно еще не упасть лицом в грязь. Мы рассказывали, что делать, если в Таиланде к вашему ребенку пристают. Теперь делимся правилами этикета в отелях, где питание организовано по принципу шведского стола.

Шведский стол – это экономически эффективный и быстрый способ подать блюда для большого количества людей, поэтому он очень популярен в гостиницах и корпоративных мероприятиях. Шведский стол может показаться бесплатным для всех, но правила этикета все равно действуют. Об этом подробно рассказала эксперт по манеру и этикету Шитал Какар Мехра на linkedin.

Шведский стол – это своеобразный гастрономический аттракцион, но и здесь есть свои правила. Давайте разберемся, как вести себя за шведским столом, чтобы не стать объектом всеобщего осуждения.

Терпение – наше все

Очередь – это не бег с препятствиями. Ждем спокойно, не толкаемся и не заглядываем соседям в тарелки.

Руки прочь от еды

Вилки, ложки – наши лучшие друзья. Помним, что не все любят, когда чужие пальцы щупают общие блюда. Взять что-то руками, когда на подносе есть лопатка или щипцы — это позор.

Не перегружаем тарелку

Лучше сходить несколько раз, чем потом мучиться с горкой недоеденной пищи. Поэтому за раз следует брать немного еды.

Часто задаваемые вопросы об этикете за шведским столом

Можно ли брать еду руками? Нет, нужно использовать специальные сервировочные приборы.

Сколько еды можно взять на тарелку? Лучше взять небольшую порцию и при необходимости подойти снова.

Нужно ли благодарить персонала? Да, обязательно поблагодарите персонала за их работу.

Что делать, если не нравится блюдо? Аккуратно оставьте ее на тарелке.

Можно ли брать с собой еду? Нет, это не принято.

Эти советы помогут вам сориентироваться во время еды. Также мы рассказывали об известном сардинском "деликатесе" — сыре Касу Марзу. Его вы на шведском столе не найдете – ведь торговать этим сыром нелегально.