Как не опозориться у шведского стола: вас примут за варвара, если вы так будете набирать еду
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Как есть свои обеды и ужины в отеле
Путешествия – это прекрасный способ познать мир и себя. Но важно еще не упасть лицом в грязь. Мы рассказывали, что делать, если в Таиланде к вашему ребенку пристают. Теперь делимся правилами этикета в отелях, где питание организовано по принципу шведского стола.
Шведский стол – это экономически эффективный и быстрый способ подать блюда для большого количества людей, поэтому он очень популярен в гостиницах и корпоративных мероприятиях. Шведский стол может показаться бесплатным для всех, но правила этикета все равно действуют. Об этом подробно рассказала эксперт по манеру и этикету Шитал Какар Мехра на linkedin.
Шведский стол – это своеобразный гастрономический аттракцион, но и здесь есть свои правила. Давайте разберемся, как вести себя за шведским столом, чтобы не стать объектом всеобщего осуждения.
Терпение – наше все
Очередь – это не бег с препятствиями. Ждем спокойно, не толкаемся и не заглядываем соседям в тарелки.
Руки прочь от еды
Вилки, ложки – наши лучшие друзья. Помним, что не все любят, когда чужие пальцы щупают общие блюда. Взять что-то руками, когда на подносе есть лопатка или щипцы — это позор.
Не перегружаем тарелку
Лучше сходить несколько раз, чем потом мучиться с горкой недоеденной пищи. Поэтому за раз следует брать немного еды.
Часто задаваемые вопросы об этикете за шведским столом
- Можно ли брать еду руками? Нет, нужно использовать специальные сервировочные приборы.
- Сколько еды можно взять на тарелку? Лучше взять небольшую порцию и при необходимости подойти снова.
- Нужно ли благодарить персонала? Да, обязательно поблагодарите персонала за их работу.
- Что делать, если не нравится блюдо? Аккуратно оставьте ее на тарелке.
- Можно ли брать с собой еду? Нет, это не принято.
Эти советы помогут вам сориентироваться во время еды. Также мы рассказывали об известном сардинском "деликатесе" — сыре Касу Марзу. Его вы на шведском столе не найдете – ведь торговать этим сыром нелегально.