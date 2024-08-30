В Таїланді будь хто може причепитися до вашої дитини: чому це відбувається та яка фраза вас врятує

Це не несе загрози, але може здивувати і створити дискомфорт

Ми розповідали, як ви можете отримати у Венеції штраф за сидіння на землі. Тепер розповідаємо, що потрібно знати про місцеві звичаї, збираючись в Таїланд, особливо з дітьми.

Таїланд – це країна з гостинними та доброзичливими людьми, які особливо трепетно ставляться до дітей. Однак, для багатьох західних туристів може бути незвичною місцева традиція торкатися дітей, особливо маленьких і світловолосих. Про це розповіли на shenmantra.com.

Чому тайці торкаються дітей?

Це вираження симпатії та захоплення. Діти для тайців – це символ невинності та радості. Однак, для батьків це може викликати дискомфорт і навіть занепокоєння.

Як захистити дитину?

Роз'ясніть малюку, що деякі люди можуть захотіти його погладити або взяти за ручку, але це не означає нічого поганого.

Якщо хтось намагається доторкнутися до дитини, просто обійміть її або приберіть руку. Вивчіть фразу "Mai Sa Bai" — вона пояснить місцевому, що не слід торкатися дитини.

Якщо ваша дитина дуже сором'язлива, намагайтеся уникати дуже людних місць. Ніколи не залишайте дитину без нагляду, навіть на мить.

Подорожуючи з дитиною в Таїланд, ви можете насолоджуватися відпусткою, одночасно забезпечуючи безпеку і комфорт свого малюка. Також, відвідуючи Таїланд, вам варто скуштувати дуріан, який тут називають "королівським фруктом", а у цілому світі — ненавидять.