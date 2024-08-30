В Таїланді будь хто може причепитися до вашої дитини: чому це відбувається та яка фраза вас врятує
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Це не несе загрози, але може здивувати і створити дискомфорт
Ми розповідали, як ви можете отримати у Венеції штраф за сидіння на землі. Тепер розповідаємо, що потрібно знати про місцеві звичаї, збираючись в Таїланд, особливо з дітьми.
Таїланд – це країна з гостинними та доброзичливими людьми, які особливо трепетно ставляться до дітей. Однак, для багатьох західних туристів може бути незвичною місцева традиція торкатися дітей, особливо маленьких і світловолосих. Про це розповіли на shenmantra.com.
Чому тайці торкаються дітей?
Це вираження симпатії та захоплення. Діти для тайців – це символ невинності та радості. Однак, для батьків це може викликати дискомфорт і навіть занепокоєння.
Як захистити дитину?
- Роз'ясніть малюку, що деякі люди можуть захотіти його погладити або взяти за ручку, але це не означає нічого поганого.
- Якщо хтось намагається доторкнутися до дитини, просто обійміть її або приберіть руку. Вивчіть фразу "Mai Sa Bai" — вона пояснить місцевому, що не слід торкатися дитини.
- Якщо ваша дитина дуже сором'язлива, намагайтеся уникати дуже людних місць. Ніколи не залишайте дитину без нагляду, навіть на мить.
Подорожуючи з дитиною в Таїланд, ви можете насолоджуватися відпусткою, одночасно забезпечуючи безпеку і комфорт свого малюка. Також, відвідуючи Таїланд, вам варто скуштувати дуріан, який тут називають "королівським фруктом", а у цілому світі — ненавидять.