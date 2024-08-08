Безвіз розширюється: Україна підписала угоду ще з однією країною, де вона розташована (карта)

Це був перший з 1992 року візит міністра закордонних справ України до Маврикію

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Маврикією. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова МЗС Маніш Гобін уклали відповідний документ, який відкриває нові можливості, 8 серпня у маврикійській столиці Порт-Луї.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Безвізова угода на цьому етапі сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах. Окрім цього Кулеба та Гобін домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд бізнес-школою.

Зауважимо, що цей візит міністра закордонних справ України до Маврикію перший з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.

Де знаходиться Маврикій?

Маврикій — це острівна країна в Індійському океані. Вона розташована за 2,000 км на південний схід від узбережжя Африки, зокрема Мадагаскару. Острови країни відомі своїми краєвидами, мальовничими пляжами та кораловими рифами.

Маврикій на мапі

Маврикій

Нагадаємо, що під час свого візиту до Китаю Кулеба розмовляв з китайським колегою Ван Ї. За словами якого, КНР висловлює непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, він не прагне тимчасових рішень з питань миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кулеба розкритикував НАТО за небажання запрошувати Україну.