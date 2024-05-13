ЄС продовжив "торговельний безвіз" для України, але з нюансами: що це значить

Цього разу було передбачено захисні механізми

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України ("торговельний безвіз"). Це передбачає призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він пояснив, що таким чином безмитна та безквотна торгівля продовжена ще на рік.

"Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі", — зазначив прем'єр.

Як відомо, автономні заходи торгівлі було вперше запроваджено з 4 червня 2022 року. Цього разу "торговельний безвіз" набуде чинності 6 червня і діятиме до 5 червня 2025 року.

Водночас оновлені заходи враховують певні європейські занепокоєння. Зокрема, з огляду на суттєве збільшення імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та у 2023 роках оновлені АЗТ містять посилені захисні механізми.

Вони передбачають застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС, однієї або кількох країн — членів Спільноти. Додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед. Запобіжники будуть автоматично застосовуватися, якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Крім того, Європейська комісія проводить консультації з Україною за статтею 29 Угоди про асоціацію ЄС-Україна, щоб погодити більш тривалі часові рамки для подальшої тарифної лібералізації на основі взаємності. Цей процес має забезпечити стабільні рамкові умови для торгівлі як в Україні, так і в ЄС, для їх фермерів та бізнесу.

Нагадаємо, посли ЄС схвалили передачу Україні коштів, які надходять від надприбутків оподатковуваних заморожених російських активів. Це останній крок для того, щоб механізм нарешті запрацював.