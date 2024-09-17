Украинцам отменят безвиз? Из-за чего поднялась паника и что действительно меняется в ЕС

Пограничники откажутся от печатей, все автоматизируют

Украинцам перестанут ставить печати при въезде в ЕС уже менее чем через 2 месяца, а с весны — заставят платить сбор в 7 евро.

С 10 ноября 2024 года в ЕС внедряется система въезда/выезда (EES Entry/Exit System), которая будет касаться путешественников из всех стран вне ЕС и Шенгенской зоны. А весной – сбор в рамках ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

"Телеграф" отвечает на самые распространенные вопросы по EES и объясняет, что изменится:

Отменят ли безвиз 10 ноября?

Ролики в соцсетях могут ввести в заблуждение, если читать только заголовки

Ролики в соцсетях об изменениях в процедуре пересечения границы

Соцсетями уже несколько недель распространяются видео, будто украинцы будут платить за въезд в ЕС уже в сентябре, также можно найти манипуляционные сообщения об отмене безвиза. Однако на самом деле официальные источники ЕС сообщают о другом — безвиз не отменяют. Да и средства на въезд на первом этапе тоже не будут брать.

Но 10 ноября 2024 путешественники из стран, не входящих в Шенгенскую зону (в том числе из Украины), столкнутся с новым пограничным контролем и системой мониторинга.

Система (EES) – это автоматизированный пограничник, который будет регистрировать граждан с помощью новейших технологий:

В паспорте не будут ставить печати с датой. Ваши въезды и выезды (отказы во въезде) будут регистрироваться в электронном виде.

с датой. Ваши въезды и выезды (отказы во въезде) будут регистрироваться в электронном виде. Система будет автоматически видеть, не превысили ли вы разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне — то есть 90 дней в течение 180 дней.

Сначала нужно будет подойти к автомату и просканировать паспорт, другие проездные документы. Такие терминалы самообслуживания будут на вокзалах, в аэропортах.

EES будет регистрировать имя, биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Раз в 3 года будет производиться снятие сканов лица и отпечатков пальцев.

Благодаря фотографиям и отпечаткам пальцев EES усложнит использование поддельных паспортов преступникам, террористам или российским шпионам.

Для выезда в какие страны будет действовать новая система

Система будет применяться при въезде в 25 стран ЕС, а также 4 страны, не входящие в ЕС, но являющиеся частью Шенгенской зоны. Это Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Но в случае Кипра и Ирландии печати все еще будут использоваться, EES не будет действовать.

Будет ли это касаться беженцев?

Новый тип контроля EES с самостоятельным сканированием паспорта в терминале не будет распространяться на граждан ЕС, резидентов, а также имеющих долгосрочные визы. Соответственно, украинские граждане, живущие в Евросоюзе постоянно, скорее всего, стали резидентами этих стран.

Также не будет касаться норма тех, кто имеет разрешение на местное пограничное движение.

Плата за въезд ETIAS будет касаться только тех, кто планирует краткосрочные поездки. Поэтому украинские беженцы за границей, которые там живут постоянно, не будут ничего платить.

ETIAS. Разрешение на поездку и сбор

Ориентировочно весной 2025 года будет внедрена Европейская система информации и авторизации путешествий — ETIAS.

Здесь уже придется заплатить 7 евро и просить разрешения на въезд (если у вас нет долгосрочной визы или вида на жительство).

Путешественники смогут подать заявку на ETIAS онлайн на сайте или в приложении перед поездкой по цене 7 евро. После утверждения электронное разрешение на поездку будет электронно связано с их паспортом и будет действовать в течение 3 лет.

Если вы потеряете паспорт или закончится, ETIAS нужно будет делать заново.

Сколько нужно будет ждать

Большинство заявок будут обрабатываться в течение нескольких минут. Однако обработка может занять больше времени – до четырех дней. Этот период может быть продлен до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию, или до 30 дней, если вас пригласят на собеседование.

Поэтому советуют подать заявку на разрешение ETIAS на поездку задолго до запланированного путешествия.

Как это будет выглядеть

Вы получите электронное письмо с подтверждением подачи заявки, в котором будет указан ваш уникальный номер ETIAS. Его нужно сохранить для использования в будущем.

Как только ваша заявка будет обработана, вы получите другое письмо с уведомлением о ее результате.

Когда вы получите разрешение на поездку ETIAS, пожалуйста, убедитесь, что ваше имя, номер паспорта и другая информация верна: если будет ошибка, вам не позволят пересечь границу.

Ранее Телеграф писал о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.