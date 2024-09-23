В Польше объявили войну, но не другой стране: все из-за масштабных наводнений

Экологи против

Польша уже несколько недель страдает от наводнений. Местные чиновники обнаружили неожиданного виновника стихии — бобров. По их словам, эти животные повредили защитные сооружения, из-за чего последствия наводнений оказались очень серьезными.

Ситуация приобрела такой резонанс, что даже премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден прокомментировать ее. Как сообщает польское издание Onet, глава правительства анонсировал начало активной борьбы с бобрами.

На антикризисной встрече в Глогуве, посвященной последствиям наводнения, Дональд Туск прокомментировал заявления о роли бобров в наводнениях: "Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, сел и устойчивостью набережных. Делайте все необходимое в рамках правил." Он подчеркнул, что защита населенных пунктов является абсолютным приоритетом и призвал делать все необходимое в рамках действующих правил.

Туск также и анонсировал, что в течение следующей недели правительство будет заниматься этим вопросом на разных уровнях. Планируется рассмотреть административные и нормативно правовые акты, а также законы по борьбе с бобрами.

Однако экологи критически относятся к такому подходу. Они отмечают важную роль бобров в экосистеме. По словам специалистов, эти животные восстанавливают связи между водотоками и их природными поймами, создавая небольшие участки заболоченных территорий. Замедление течения воды помогает бороться как с наводнениями, так и с засухой.

Польские защитники природы также отмечают, что бобры не виноваты в разрыве плохо охраняемых защитных насыпей.

Недавно Центральную Европу накрыла мощная непогода, повлекшая масштабные наводнения в ряде стран. Стихия особенно разбушевалась в Польше и Чехии, частично зацепив Румынию и Австрию.

В польском Нижнесилезском воеводстве из-за наводнения обрушилось здание полицейского участка. Институт метеорологии и водного хозяйства сообщил о прорыве дамбы в Строне Сленске. Вода направлялась вниз по реке Бяла Лонгецкая к водосборному бассейну Нисы Клодзки.

Ранее Телеграф писал, что Польша может устроить проблемы Украине во время председательства в ЕС. С началом 2025 года Польша возглавит Совет ЕС на полгода.