"До Зеленського не дійшло": Польща може влаштувати проблеми Україні під час головування в ЄС - ЗМІ

У Польщі знову заговорили про Волинську різанину

З початком 2025 року Польща очолить Раду ЄС на пів року. Це надасть їй впливу у процесі вступу України до Євросоюзу.

За даними видання Onet, польське МЗС розглядає євроінтеграційні прагнення України як можливість для просування власних інтересів. Зокрема, повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський рекомендував президенту Зеленському розв'язати історичні питання з Польщею заздалегідь.

Волинська трагедія має бути обговорена

Сікорський вважає це менш проблематичним зараз, ніж під час офіційних переговорів про вступ. Однак, за словами джерел, ця пропозиція не знайшла належного відгуку у Президента України.

Представники польського МЗС зазначають, що Україна вже звертається до них з різними запитами, зокрема щодо одночасного відкриття всіх переговорних розділів під час польського головування в ЄС. Польські дипломати вважають такий підхід безпрецедентним і складним для реалізації.

У міністерстві припускають, що українська сторона розраховує на швидке завершення переговорів, враховуючи попередню підтримку ЄС після російського вторгнення. Проте польські дипломати наголошують, що наступний етап вимагатиме більш ґрунтовного підходу і взаємної співпраці. Очевидно, вони натякають на розв'язання багаторічних суперечок щодо Волинської трагедії. До речі, це уже не перша погроза Польщі заблокувати вступ України до ЄС, якщо не буде розв'язано питання "Волинської різанини", як її називають у ЄС.

Довідка. Волинська трагедія — це серія масових вбивств цивільного населення Українською Повстанською Армією за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів, українців та поляків на Волині та у Східній Галичині в 1943-1944 роках. Ця подія досі залишається болючою темою у відносинах між Україною та Польщею.

Польська сторона розглядає ці події як геноцид і наполягає на офіційному визнанні цього факту Україною. Українська ж сторона, визнаючи трагічність подій, схильна розглядати їх у ширшому контексті польсько-українського конфлікту того періоду, наголошуючи на взаємному насильстві. Ці розбіжності у трактуванні історичних подій час від часу призводять до напруженості у двосторонніх відносинах, особливо коли питання підіймається на політичному рівні. Обидві країни визнають необхідність примирення та об'єктивного дослідження цих подій, але досягнення повного консенсусу залишається складним завданням.

Нещодавно голова польського МЗС Сікорський побував у Києві. "Телеграф" розповідав про головне з його пресконференції.