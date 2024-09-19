"Передати його...": Польща зробила несподівану пропозицію щодо Криму

Для Росії та Путіна півострів має важливе символічне значення, а для України – важливе стратегічне

Крим слід передати під мандат ООН, щоб там провели референдум. Такої думки дотримується голова польського МЗС Радослав Сікорський.

Таку заяву він зробив під час свого виступу на 20-річній зустрічі YES у Києві. Глава польської дипломатії наголосив, що для Росії та Путіна півострів має важливе символічне значення, а для України – важливе стратегічне.

"Якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення ", — сказав він. — Ми могли б передати його під мандат ООН з місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями тощо. І ми могли б відкласти це на 20 років”.

Але домовленість між сторонами, продовжив міністр, можлива лише за демілітаризації півострова.

Водночас Сікорський припустив, що якби Захід не відмовив українців воювати за Крим свого часу, Путін не наважився б на вторгнення на сході України.

Нагадаємо, що Туреччина підтримує повернення Криму Україні. Президент Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив непохитну підтримку суверенітету нашої держави та прав кримських татар.

Раніше "Телеграф" писав, що Кримський міст уже розсипається. Було названо і можливу причину.