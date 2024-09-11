Польща засудила викрадення Росією українських дітей – резолюція

Сейм Польщі проголосував постанову про засудження масового викрадення Росією українських дітей.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Польща засуджує викрадення окупантами українських дітей

Резолюцію У справі засудження викрадення українських дітей символічними оплесками стоячи підтримали усі депутати Сейму, які були присутні у сесійній залі.

– Це ще один практичний результат нашої активної парламентської дипломатії. З проханням розробити та ухвалити таку постанову я особисто зверталася до керівництва Сейму Польщі та Віцеспікерки Моніки Веліховської під час робочих зустрічей. Пані Monika Wielichowska Wicemarszałek Sejmu RP, власне й адвокатувала цей документ, – написала Кондратюк.

Віцеспікерка Моніка Веліховська та заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк

– Ми дуже вдячні за таку небайдужість! Це особливо важливе рішення напередодні засідання Парламентської асамблеї Україна-Польща, де ми є співголовами, – додала вона.

У постанові зазначено:

від початку російської агресії проти України Польща на боці постраждалих, зокрема найбільш беззахисних – дітей;

Польща підтримує майже пів мільйона неповнолітніх українських біженців, які перебувають у Польщі;

Польща бореться за права українських дітей на міжнародній арені, зокрема через участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей;

Сейм Польщі закликає міжнародну спільноту долучатися до цієї та інших ініціатив, спрямованих на повернення українських дітей додому;

Сейм Республіки Польща закликає негайно припинити практику незаконних викрадень і повернути українських дітей на батьківщину та до їхніх законних опікунів.

У резолюції зазначається, що Сейм виступив рішуче проти порушення міжнародних норм, що здійснюється системними діями російської влади, зокрема президентськими указами, які спрощують усиновлення українських дітей, позбавлення батьківських прав, а також наданні українським дітям російського громадянства.

– Ми вважаємо своїм обов’язком захищати права, закріплені в Конвенції, включаючи право дитини знати своїх батьків і перебувати під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, включаючи громадянство, своє прізвище та родинні звʼязки, – йдеться у резолюції польських депутатів.

У документі наголошується, що про злочинний характер цих дій свідчить виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.