КНР намагається приховати інцидент

У Китаї затонув новий атомний підводний човен. Це сталося біля Уханя у провінції Хубей наприкінці травня або на початку червня.

Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, це був перши підводний човен нового класу "Чжоу". Він має характерну Х-подібну корму, яка розроблена, щоб зробити судно більш маневреним.

Підводний човен була побудована державною компанією China State Shipbuilding Corp. Її спостерігали біля пірса на річці Янцзи наприкінці травня, коли вона проходила остаточне оснащення перед виходом у море. Супутникові знімками місця свідчать про те, що після затоплення на початку червня прибули великі плавучі крани, щоб підняти підводний човен.

Наразі невідомо, чи було на ній ядерне паливо та чи загинули люди. Причини аварії також невідомі. Ні армія КНР, ні місцева влада не визнали цей епізод. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) намагалися приховати інцидент.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь не прокоментував цю інформацію. Він заявив, що йому нічого не відомо про це.

Як пише CNN, на супутниковому знімку від 10 березня, зробленому компанією Maxar Technologies, видно, що підводний човен з характерним хвостом у формі літери "Х" пришвартований в порту. Зображення Maxar, зроблені в червні, показують, човен не повернулася на пристань.

Підводний човен "Чжоу" на причалі 10 березня

Супутниковий знімок верфі 16 травня

Супутниковий знімок верфі 15 червня

Що відомо про підводний човен класу "Чжоу"

Атомний підводний човен вважається головним човном класу "Чжоу" (Zhou). Підводний човен будувався на потужностях державної корпорації China State Shipbuilding Corp. на річці Янцзи біля Уханя і був оснащений перед початком ходових випробувань.

Залишається незрозумілим, чи підводний човен перевозив ядерне паливо, але експерти повідомили, що ймовірно, а також "можливо", що китайський персонал "загинув або отримав поранення" під час аварії. Хоча Пекін не визнав інцидент, якщо він підтвердиться, це стане серйозною невдачею для його програми підводних човнів.

Ухань на мапі

Подробиць про клас "Чжоу", небагато, але наприкінці липня старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) і офіцер підводного флоту США у відставці Том Шугарт вперше зазначив, що будувався підводний човен нового типу.

"Нещодавно я отримав це цікаве зображення верфі від 26 квітня 2024 року. Ліворуч ви можете побачити щойно спущену на воду підводний човен класу Hangor II, перший із 8-ми, який будується для Пакистану. Ви також можете побачити інший, можливо, новий клас човнів", – написав Шугарт у соцмережі X.

Як повідомив The National Interest відставний офіцер НАТО Ставрос Атламазоглу, новий човен мав Х-подібну конструкцію корми. Серед іншого, така конструкція передбачає кращу маневреність і знижений рівень шуму. Ці характеристики дуже важливі для виживання та ефективності підводного човна під час війни.

Нагадаємо, Китай, Бразилія та інші країни-однодумці Глобального Півдня заявили про створення платформи "Друзі світу". Вони мають намір просувати свій "мирний план" щодо України.