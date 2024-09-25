Китай озвучив три свої позиції щодо війни в Україні: усі вони вигідні лише Кремлю

Усі три позиції Китаю нічого не несуть Україні, але дуже вигідні насамперед Кремлю та його китайським покровителям

Китай дотримується трьох позицій щодо війни російського режиму проти України – це негайне припинення вогню, переговори та утримання від санкцій та економічного тиску проти однієї зі сторін бойових дій. На таких умовах Китай вважає можливим врегулювання "української кризи", як у Пекіні називають війну в Україні.

Думку Китаю озвучив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час засідання Ради безпеки ООН 24 вересня. Він заявив, що всі сторони, мовляв, "мають визначити пріоритетом мир та людей", саме тому Китай висуває три пропозиції щодо війни в Україні.

Перша – це негайне припинення бойових дій та подальше нерозширення театру війни. Також, заявив китайський міністр, повністю неприпустиме застосування ядерної зброї, або удари по атомних електростанціях. Втім, при цьому він закликав припинити постачати військову допомогу, явно натякнувши на Україну.

Також Ван Ї заявив про необхідність мирних переговорів, оскільки це, мовляв, "єдиний спосіб врегулювати українську кризу". Китайський дипломат при цьому пригрозив, що війна буцімто може поширитися. Нарешті ще одним "перлом" китайця стала вимога "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку – таким чином він, за його словами, натякає на необхідність утриматися від санкцій. Попри те, що Ван Ї не назвав жодної країни, очевидно, що мова йде про Росію та союзні Кремлю режими, які піддані санкціям.

"Суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися. Цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися. Законне занепокоєння у зв’язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї кризи", – додав китаєць.

Зазначимо, що усі три позиції Китаю нічого не несуть Україні, але дуже вигідні насамперед Кремлю та його китайським покровителям. Припинення вогню легітимізує окупацію українських територій, переговори дадуть "президенту" Росії Володимиру Путіну необхідний час для посилення армії, а про зняття санкцій Росія безуспішно мріє ще з початку війни в Україні.

Доречі, сам Китай, який з трибуни ООН висловлює вимогу припинити надавати військову допомогу Україні, не гребує допомагати своєму російському сателіту. На фронті в Україні російська армія вперше застосувала китайські бронемашини ZFB-05. Вони вже засвітились на полі бою. Фото з цими машинами – це перший доказ застосування китайської військової техніки на території України у війні з РФ.

Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025 — початку 2026 року своєю перемогою. Це пов’язано з тим, що влітку 2025 року у країни-агресора розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне потреба у мобілізації.