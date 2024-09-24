Китай допомагає РФ у війні? На фронті засвітились бронемашини ZFB-05, що кажуть у КНР (фото)

Китай вже прокоментував звинувачення

На фронті в Україні російська армія вперше застосувала китайські бронемашини ZFB-05. Вони вже засвітились на полі бою.

Про це пише BILD. За словами Юліана Рьопке, це перший доказ застосування китайської військової техніки на території України у війні з РФ.

"Російська армія з моменту вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, які Росія могла використати", — пише Рьопке.

Зазначається, що мережу облетіли фото російських військових із китайським бронеавтомобілем ZFB-05. На знімках видно, що авто обладнали антидроновим захистом капота, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного "гнізда" ("корони").

"Китайські бронеавтомобілі Hushi в зоні СВО", — написав один з проросійських каналів.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що вісім бронемашин ZFB-05 помітили на озброєні чеченського спецзагону швидкого реагування "Ахмат", який входить до складу Росгвардії.

Після публікації знімків речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай не надавав і не надає Росії будь-яку військову чи іншу допомогу для її війни.

Наразі точно не відомо на фото зображено авто з "ахматівської" партії чи російські Збройні сили закуповують нові машини.

Коротко про бронеавто ZFB-05

Машина має суцільнометалевий броньований корпус, який може витримати удари стандартних боєприпасів калібру 7,62×39-мм. Оснащена 4-циліндровим дизельним двигуном SOFIM 8142.43 з потужністю у 117 к.с.

Основним озброєнням ZFB-05 є великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм, встановлений на даху машини, із щитком для забезпечення лобового захисту стрільця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що оборонні витрати РФ досягнуть історичного максимуму. Це вважають очевидним показником того, що Володимир Путін зупиняти своє вторгнення не збирається.