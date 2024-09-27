КНР пытается скрыть инцидент

В Китае затонула новая атомная подлодка. Это произошло возле Уханя в провинции Хубэй в конце мая или начале июня.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, это была первая подлодка нового класса "Чжоу". Она имеет характерную Х-образную корму, которая разработана, чтобы сделать судно более маневренным.

Подлодка была построена государственной компанией China State Shipbuilding Corp. Ее наблюдали у пирса на реке Янцзы в конце мая, когда она проходила окончательную оснастку перед выходом в море. Спутниковые снимки места свидетельствуют о том, что после затопления в начале июня прибыли большие плавучие краны, чтобы поднять подлодку.

Пока неизвестно, было ли на ней ядерное топливо и погибли ли люди. Причины аварии также не известны. Ни армия КНР, ни местные власти не признали этот эпизод. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пытались скрыть инцидент.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь не прокомментировал эту информацию. Он заявил, что ему ничего не известно об этом.

Как пишет CNN, на спутниковом снимке от 10 марта, сделанном компанией Maxar Technologies, видно, что подлодка с характерным хвостом в форме буквы "Х" пришвартована в порту. Изображения Maxar, сделанные в июне, показывают, лодка не вернулась на пристань.

Подлодка "Чжоу" на причале 10 марта

Спутниковый снимок верфи 16 мая

Спутниковый снимок верфи 15 июня

Что известно о подлодке класса "Чжоу"

Атомная подлодка считается главной лодкой класса "Чжоу" (Zhou). Подлодка строилась на мощностях государственной корпорации China State Shipbuilding Corp. на реке Янцзы возле Уханя и была оснащен перед началом ходовых испытаний.

Остается непонятным, перевозила ли подлодка ядерное топливо, но эксперты сообщили, что вероятно, а также "возможно", что китайский персонал "погиб или получил ранения" во время аварии. Хотя Пекин не признал инцидент, если он подтвердится, это станет серьезной неудачей для его программы подлодок.

Ухань на карте

Подробностей о классе "Чжоу", немного, но в конце июля старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) и офицер подводного флота США в отставке Том Шугарт впервые отметил, что строилась подлодка нового типа.

"Недавно я получил это интересное изображение верфи от 26 апреля 2024 года. Слева вы можете увидеть только что спущенную на воду подлодку класса Hangor II, первую из 8-ми, которая строится для Пакистана. Вы также можете увидеть другой, возможно, новый класс лодок ", — написал Шугарт в соцсети X."

Как сообщил The National Interest отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу, новая лодка имела Х-образную конструкцию кормы. Среди прочего, такая конструкция предполагает лучшую маневренность и сниженный уровень шума. Эти характеристики очень важны для выживания и эффективности подлодки во время войны.

Напомним, Китай, Бразилия и другие страны-единомышленники Глобального Юга заявили о создании платформы "Друзья мира". Они намерены продвигать свой "мирный план" по Украине.