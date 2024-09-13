"Гарпії" на китайських двигунах: що не так із новими російськими "супердронами"

Вони не тільки виглядають як "шахеди"

Інформацію про те, що у нових російських дронах "Гарпия-А1" виявлено китайські двигуни вже частково спростували у мережі. Адже Reuters у своїй публікації допустило дві грубі помилки.

Про це розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, передає "Труха Україна".

"По-перше, переплутали назву дрона, адже не "Гарпії", а "Герані". По-друге, ці дрони вже понад рік розробляють в Росії, що підтверджував Генштаб України торік у жовтні", — каже Киричеський.

Дрон "Гарпія"

Він наголосив, що опублікована стаття Reuters вийшла з запізненням і це може свідчити про дві речі. Перше — видання витратило рік, щоб отримати інформацію, яку військові в Україні знають ще з 2023 року. Друге — розвідка в Європі працює дуже повільно.

"На російських "шахедах", вони ж "Герані", стоять саме китайського виробництва двигуни. І це не нова інформація. Журналісти Reuters дуже пізно прокинулись. Воні ще з цифрою дальності польоту промахнулися", — каже експерт.

Дрон "Герань" характеристика

За його словами, у розрахунку дальності польоту дронів є нюанс, адже, наприклад, "шахед" може летіти від 1500 км. Проте він в небі України намотує кола до 10 годин поки його не зіб'ють, і долає більше ніж 1500 км, інколи. Тобто тут доречніше казати дальність від 1500 км, а не 1000-1500 км.

"На "Геранях", цих от дронах, які ми завалюємо назвою "шахед", стоять китайські двигуни. Вони штовхають дрони під час атак … Це показує, наскільки на Заході можуть повільно приймати реально потрібні нам рішення по обороноздатності проти Росії", — підсумовує Киричевський.

Дрон "Герань"

Зауважимо, у статті Reuters вказано, що Росія у 2023 запустила виробництво нового ударного БПЛА дальнього радіуса дії, який отримав назву "Гарпія-А1". У період з липня минулого по липень поточного року було виготовило понад 2 500 "Гарпій".

Раніше "Телеграф" розповідав, що уламок "шахеда" залетів в квартиру в Одесі під час атаки росіян.