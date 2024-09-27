Китай створює платформу "Друзі світу": що за ініціатива та до чого тут Україна

Від міжнародного співтовариства чекають, що воно має приймати цю платформу

Китай, Бразилія та інші країни-однодумці Глобального Півдня заявили про створення платформи "Друзі світу". Вони мають намір просувати свій "мирний план" щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі із головним спеціальним радником президента Бразилії Аморімом у Нью-Йорку на полях ГА ООН. Інформація про це з’явилась на сайті МЗС КНР.

"Китай, Пакистан та інші країни-однодумці "Глобального Півдня" збираються створити "Друзів світу" за "українською кризою". Це спроба Китаю, Пакистану та країн "Глобального Півдня" добитися миру. ", — цитує Ван І прес-служба китайського МЗС.

Китайський дипломат додав, що "Друзі світу" — це "не закрита група, а відкрита платформа. Вона прагне не до конкуренції та конфронтації, а до інклюзивного діалогу".

За його словами, міжнародне співтовариство має приймати цю платформу.

"Друзі світу" — це майданчик для об’єктивного та раціонального голосу, він має відіграти конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи ", — додав Ван І.

У травні за підсумками консультацій глава МЗС КНР Ван І та спецпредставник бразильського президента Селсу Аморім опублікували спільну заяву із шести пунктів. У ньому йдеться про те, що діалог і переговори — єдиний шлях до врегулювання української кризи. КНР і Бразилія запропонували "у відповідний час" провести міжнародну мирну конференцію "з рівноправною участю всіх сторін та обговоренням усіх мирних планів".

Раніше Телеграф писав, що Китай використовує війну в Україні для посилення власного впливу, про що говорять спроби президента країни Сі Цзіньпіна побудувати імідж "миротворця", просуваючи ідею переговорів з Росією .