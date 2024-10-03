У Південній Кореї презентували картонний FPV-дрон-камікадзе: в чому його плюси та мінуси (відео)

Картонні FPV-дрони-камікадзе літакового типу потенційно можуть бути значно дешевшими за свої аналоги у вигляді квадрокоптерів

У Південній Кореї стартап Peach презентували дешевий, але доволі ефективний FPV-дрон під назвою Papidrone-800. Головний плюс цього дрону – переважним чином він зроблений з картону, що робить його ціну дуже смішною, при цьому його можна використовувати на полі бою.

Про це пише українське видання Defence Express. Зазначається, що дрон вперше показали на виставці KADEX 2024 у південнокорейському місті Теджон.

Дрон зроблений за більш-менш традиційною схемою "літаюче крило". Він може розвивати швидкість до 100 км/год, літати на відстань до 50 км, причому на 20 км у керованому оператором режимі. Розробники заявили, що Papidrone-800 можна використовувати як для розвідки, так і для ударів по ворогу: щоправда, дрон, маючи злітну вагу в кілограм, може нести тільки бойову частину вагою не більше 500 грамів, що еквівалентно ручній гранаті.

"Щодо можливостей експлуатації, то задекларовано використання до швидкості вітру у 10 м/с, що є стандартним "цивільним" обмеженням. Щодо захисту від вологи, то використаний картон має захист на рівні IPX3, і розробники показували можливість польоту у дощ… Деякі силові елементи корпусу все ж таки виготовлені з карбону, відсік для апаратури з пінопласту, також у дрона металеві тяги. Водночас використання електронних компонентів зведено до мінімальної кількості плат", – пише видання.

Аналітики зробили висновок, що картонні FPV-дрони-камікадзе літакового типу потенційно можуть бути значно дешевшими за свої аналоги у вигляді квадрокоптерів. Наприклад, такому дрону потрібен тільки один електромотор, а не чотири. А ще матеріал для виготовлення дуже дешевий, тож наробити таких дронів можна величезну кількість.

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